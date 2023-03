𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘌𝘯𝘥𝘺 𝘊𝘳𝘰𝘦𝘴: “𝘜𝘯 𝘰𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘰𝘨𝘳𝘰 𝘣𝘳𝘪𝘺𝘢𝘯𝘵𝘦!” 𝗗𝗘𝗦𝗗𝗘 𝗔𝗡̃𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟰, 𝗘 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡 𝗟𝗢 𝗥𝗜𝗖𝗜𝗕𝗜 𝗡𝗔𝗡 𝗕𝗦𝗡 𝗡𝗨𝗠𝗠𝗘𝗥 𝗡𝗔 𝗔𝗥𝗨𝗕𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗠𝗘 𝗖𝗨 𝗡𝗔𝗡 𝗕𝗜𝗔𝗛𝗔

Minister Endy Croes ta elabora riba un otro logro grandi pa nos studiantenan. Esaki ta trata di e anuncio oficial haci door di Staatssecretaris Alexandra Van Huffelen diabierna ultimo.

๐—ž๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐˜๐—ฎ ๐—•๐—ฆ๐—ก ๐—ป๐˜‚๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ฟ?

BSN ta para pa Burger Service Nummer. Esaki ta un persoonsnummer special cu cada ciudadano na Hulanda tin pa nan contacto cu entre otro. Departamento di Gobierno, manera seguro y salubridad. Pero tambe bo mester tin un BSN nummer pa inscribi pa un camber (kamer) como studiante y pa habri un cuenta di banco pa pidi un seguro. Pa por logra haya un BSN nummer, e studiante mester inscribi prome den e registro basico, esta Basisregistratie Personen (BRP). Eigenlijk, pa inscribi den e (BRP) pa nan por bin na remarke pa haya e BSN nummer, nan mester tin un adres cu nan ta biba na Hulanda. Esaki ta e dolor di cabes di mas grandi cu ta complica tur cos. Pues, ta hopi notabel e dificultadnan cu nos studiantenan ta pasa aden den comparacion cu studiantenan Europeo, cu tin esaki mucho mas facil. Asina e propio rapport di e Nationale Ombudsman a ilustra. September en bes di acudi na scol, e studiantenan ta bezig ainda haciendo buelta y ta cay hopi atras cu nan estudio. Nivel di stress ta aumenta y hasta tin ta cay den depresion.

๐—ฅ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ข๐—บ๐—ฏ๐˜‚๐—ฑ๐˜€๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ ๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—ฐ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ ๐—›๐˜‚๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ:

Nationale Ombudsman Den Haag a laga haci un investigacion grandi riba e tema aki y dia 16 di december 2020 a produci un rapport hopi amplio di 86 pagina bou di e nomber โ€Dolor di kabes di studiantenan karibenseโ€. Un total di 624 studiante a participa na e investigacion aki. Esaki a yuda bira un โ€œeye-openerโ€ pa politica na Den Haag.

๐— ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ ๐—˜๐—ป๐—ฑ๐˜† ๐—–๐—ฟ๐—ผ๐—ฒ๐˜€ ๐˜† ๐—ฃ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐—ฆ๐—ต๐—ฎ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ป๐˜† ๐—ง๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ฝ-๐—Ÿ๐—ฒ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ธ๐—ถ

Tanto riba nivel di Vierlandenoverleg, pero tambe riba nivel di IPKO a duna masha hopi atencion na e rapport aki. Sigur e rapport a conduci pa Hulanda pone mucho mas atencion na e studiantenan di nos area cu no ta wordo trata igual cu e studiantenan Europeo y cu inhustamente ta trece un nivel di stress hopi halto pa nos studiantenan cu ta cay hopi atras den nan estudio. Minister Endy Croes a trece esaki repetitivamente durante e Vierlandenoverleg tanto na maart 2022 y januari 2023. Parlamentario Shailiny Tromp Lee, igualmente a lucha pa esaki durante e reunionnan di IPKO. Finalmente, esaki a duna resultado unda gobierno Hulandes a haci e ahustenan necesario pa e studiantenan di nos area Caribense ricibi desde aรฑa 2024 en adelante nan BSN nummer prome cu subi avion.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen a publica diabierna ultimo:

Un dolor di cabes menos pa nos studiantenan Caribense. E studiantenan aki lo ricibi desde aรฑa 2024 en adelante nan BSN nummer prome cu nan biaha pa Hulanda. Esaki lo wordo coordina y regla via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO ta den preparacion pa amplia su servicio desde aรฑa 2024 pa por brinda e servicio adicional aki. Pues, desde aรฑa 2024 en adelante e studiantenan por aplica via DUO pa nan BSN nummer hopi trempan y asina por logra biaha cu nan BSN nummer den man, cual lo facilita nan trabou masha hopi manera nan yega Hulanda. Pocopoco, pero sigur nos ta logrando pa regla hopi โ€œstruikelblokโ€ y facilita e proceso di e studiantenan pa nan por ta exitoso. Danki na tur cu a bringa pa por a logra esaki. Danki sigur na Hulanda tambe pa a coopera den e proceso y hunto nos a logra algo grandi pa nos studiantenan. Pabien studiantenan!

