𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘌𝘯𝘥𝘺 𝘊𝘳𝘰𝘦𝘴: 𝗨𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗧𝗬 𝗢𝗙 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗜𝗗𝗔 𝗔 𝗕𝗜𝗥𝗔 𝗨𝗡 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗖𝗨 𝗟𝗢 𝗕𝗥𝗜𝗡𝗗𝗔 𝗢𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗡𝗔 𝗡𝗢𝗦 𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔𝗡

Minister Endy Croes acompaรฑa pa Minister Plenipotenciario Joselin Croes a realisa siman pasa un biahe di trabou pa estado di Florida, unda a bishita varios universidad y a logra firma dos (2) MoU hopi interesante.

๐— ๐—ผ๐—จ ๐—ฐ๐˜‚ ๐—จ๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ผ๐—ณ ๐—–๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐—น ๐—™๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ

Negociacion pa logra un MoU cu un universidad di e magnitud aki a tuma basta luna y nos ta contento y agradecido pa por a logra esaki. Un palabra di gratitud na Minister Plenipotenciario Joselin Croes, Consul General di Hulanda na Miami Ruth Emmerink. Pero sigur tambe na Sergio Ponce Cordova โ€œAssistant Directorโ€, kende tabata un motor pa keda pusha pa nos por a logra esaki. Alabes, danki na โ€œVice Provestโ€ y โ€œVice President Academic Affairsโ€ Timothy Letzring, kende a firma e MoU. Na henter su team cu a traha riba esaki. E recepcion tabata uno fantastico cu un bunita ceremonia prepara specialmente pa e ocasion aki.

๐—”๐—ฟ๐˜‚๐—ฏ๐—ฎ ๐—ฎ ๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ผ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ผ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—Ÿ๐—”๐—–, ๐—ฐ๐˜‚๐—ฎ๐—น ๐—ฎ ๐—ต๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ธ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—น

LAC ta para pa Latin American and Caribbean Scholarship y ta cay bou โ€œFlorida State regulationโ€ 7.007. Antes Aruba no tabata riba e lista di e paisnan cu por ricibi e beca (scholarship) aki. Despues di hopi trabou, a logra cu Aruba tambe a wordo agrega riba e lista aki y ta forma awo un total di 50 pais cu ta reconoci, unda nan studiantenan por yega na e fondonan aki. Scholarship LAC cu e universidad ta duna, mester ta conforme e acto di Estado General cu ta wordo duna na e universidadnan bou di seccion di inversion 1011.43, statutonan di Florida of di fondonan pa beca, autorisa pa Gobierno Federal. E universidadnan por haci uzo di e fondonan di sector priva, fundacionnan priva y/of agencianan publico tanten cu ta โ€œmatchโ€ e fondonan aki. Den e deal aki y di acuerdo cu e ley cu ta rigi pa estado di Florida, e studiante lo ricibi e suma minimo cu ta exigi pa ley di e estado, esta 500 dollar pa simester (1000 dollar pa aรฑa) for di University of Central Florida. Ricibiendo e suma aki cash for di e universidad ta hacie posibel pa e studiante por aplica pa e LAC Scholarship. Esaki consecuentemente ta significa cu e studiante lo paga e โ€œin state tuitionโ€ en bes di e โ€œinternational tuitionโ€. Kico esaki ta significa? Cu en bes e studiante paga un averahe di 28.658 dollar pa aรฑa pa e โ€œinternational tuition feeโ€, e studiante mester paga awo 6.380 dollar pa aรฑa como โ€œlocal tuition feeโ€ of tambe yama โ€œin state tuitionโ€ y ta haya 1000 dollar cash pa aรฑa escolar di e universidad.

๐——๐—ฒ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐˜‚ ๐—จ๐—–๐—™:

Nos a logra un acuerdo, unda (5) studiante lo wordo selecta pa UCF. E logro aki ta valido desde aรฑa 2023 y ta firma pa (3) aรฑa consecutivo. Pues, 15 studiante den e proximo (3) aรฑanan lo ricibi e privilegio aki pa ful nan (4) aรฑa di estudio. Posibilidad ta existi pa revisa e MuO na caminda, unda kisas por amplia esaki. Studiantenan cu wordo selecta mester mantene un GPA (Grade Point Average) di minimo 3.0, alabes mester tin nan estado di imigracion actualisa na tur momento y cumpli cu artikel 7.007 di e LAC Scholarship. Esaki ta un beca di tempo completo (fulltime scholarship).

๐—จ๐—–๐—™ ๐˜๐—ฎ ๐˜‚๐—ป ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐˜‚ ๐—ต๐—ผ๐—ฝ๐—ถ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฑ:

University of Central Florida tin alrededor di 70 mil studiante na diferente campus y ta ofrece un diversividad masha extenso di 240 estudio (opleiding). Finalisando, ta gradici tur esnan cu a traha duro pa hunto nos logra un tremendo deal cu University of Central Florida (UCF). Mesun momento kier encurasha e studiantenan interesa pa cuminsa aplica na UCF y asina keda registra, nan por aplica mesora pa e LAC Scholarship riba e portal web di UCF. Esaki ta oportunidadnan briyante pa futuro di nos studiantenan y cu ta hopi mas cerca di cas. Pabien Aruba!

