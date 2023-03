Charetti America 𝗞𝗶 𝗼𝗿𝗮 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗶́.

Un pregunta ku ta bini kada bes dilanti ora algu sosodé den parlamento, òf tin biaha asta pafó di parlamento.

Presidente di Parlamento despues di gobernador ta e funshon ku ta karga mas rango den nos pais. Konsekuentemente hende ta pensa ku outomátikamente e ta karga mas outoridat tambe.

E pregunta ku nos tin ku kontesta pa nos mes ta kiko nos kolektivamente ta haña aseptabel den nos pais. I ken tin ku kontrolá i o ehersé outoridat korektivo den esaki.

Den parlamento e órgano demokrátiko mas altu den nos pais, nos a disidí huntu i ankre den nos reglanan ku ekspreshon liber ta sagrado. Asina sagrado ku nos a mara inmunidat na dje. Kiko ta inmunidat ? Nos no ta persiguí penalmente ni tene e parlamentario responsabel pa loke e bisa durante un reunion di parlamento.

Den pasado nos a mira kaba ku e inmunidat aki ta konta solamente pa loke e parlamentario bisa. Dus remarke, pregunta òf opinion vosifera, no un akshon. E inmunidat ta riba loke e papia, dus ta su bos ta loke nos a kumbiní komo pais ta sagrado. Nos no ke pa tin nada ku ta strobe di papia, sea ku nos ta di akuerdo o no, ku loke e la bisa, o puntra.

Dus di un banda libertat di ekspreshon den parlamento ta un tesoro sagrado pa pais.

Di otro banda nos a definí kaba kon i ki ora e Presidente di parlamento por intervení.

Entre e tareanan di presidente pa mantené òrdu, representá parlamento i guia reunion, tin algun instrumento entre otro artíkulonan 77 i 78 di nos reglamento di òrdu.

Atvertensia; kita palabra

Artíkulo 77

1. Si un orador desviá for di e tema ku ta wòrdu trata; e presidente ta hala su atenshon riba esaki i ta yamele bèk pa mantené su mes na e tema ku ta wòrdu tratá.

2. Na momento ku un miembro o invitado usa palabranan ofensivo òf stroba órden òf tacha su derechi di mantené sekresia; sea dor di bai di akuerdo, instigá pa hasi e echonan no legal. E miembro aki ta wòrdu amonestá dor di presidente

3. Na momento ku e miembro no hasi kaso na e amonestashon di e presidente òf no ta hasi kaso di e oportunidat duná n’e den e insiso ariba menshoná (insiso 2) i sigui kita for di e tema, usa palabra nan insolente, tacha su derechi di mantené sekresia òf ta bai di akuerdo , instigá na echonan ku no ta legal, e presidente por kita palabra for di e miembro i disidí ku e pasahenan ey lo no wòrdu añadi den e di reunion.

Tenementu afó di reunion

Artíkulo 78

1. E miembro for di kual nan ta kita palabra no por partisipá mas na e reunion kaminda tin tomo di desishon di e tema ku ta wòrdu trata den e reunion.

2. Presidente por ekskluí e miembro ku ta hasi su mes kulpabel òf kada otro miembro ku ta hasi nan mes kulpabel riba kual e promé insiso tin relashon. Por tene nan for di reunion òf reunion nan òf ku ta kuminsa riba e dia ku e tenementu X afó a sosodé. E miembro ku a wòrdu tené afó for di reunion ta obligá na bandoná e lugá kaminda e reunion ta wòrdu tene inmediatamente.

3. Presidente por sòru ku e miembro ku mester sali òf bandoná sala di reunion ku man duru/outoridat si tin mester. Na momento ku e bolbe drenta sala, lo por laga saké for di edifisio.

4. Presidente por ekskluí un òf mas persona for di e edifisio riba petishon di mayoria miembro nan di Staten ku e duna motibu nan di peso pa ku esaki. Si ta nesesario presidente por hasi esaki ku ayudo di man fuerte/outoridat.

(Tuma nota ku e artíkulo nan aki ta parti di un tradukshon ku mi mes a hasi i ainda mester keda formalisá)

Den e kaso spesífiko ku a bini dilanti durante e reunion tokante warda kosta, e parlamentario aunke e mes ta bisa ku e ta pensa, a hasi hopi kla ku e ta puntrando. Tantu na kuminsamentu, komo na final e ta bisa mi ta puntra.

Esaki ta otro derechi ku e parlamentario tin. E por hasi pregunta sea por eskrito, o personal via di mi persona na e Minister konserní. Resientemente a bira asta posibel pa yama un minster pa un ora di pregunta i kontesta den parlamento. Un inovashon ku lo fortalesa nos demokrasia sigur.

E parlamentario mester hasi e pregunta na e minister via di mi persona komo presidente. Awor esaki no ta nifiká ku ami mester ta di akuerdo ku e pregunta òf tin ku duna un remarke riba e pregunta.

Komo presidente bo no por partisipá na e diskushon, amenos ku bo laga un otro presedí e reunion i bo hasi uso di bo asiento komo parlamentario.

Si bo puntra mi si ami lo hasi e pregunta ei ? E kontesta ta NO.

Dikon ? Paso mi a mira den mi infansia hopi serka dimi e daño i sufrimentu ku droga ta kousa na famia nan. No tin niun senario ku lo mi eksplora pa esaki wòrdu komersialisá na Kòrsou, den reino òf mundu mes. Pero esei ta opinion di Charetti America komo persona, parlamentario. Presidente di parlamento mester duna espasio pa tur parlamentario hasi e pregunta ku nan ke hasi na e minister.

Un di e diskushon nan ku mi tabatin mes ora ku e griffier ta si e pregunta ku a wòrdu hasi ta kai bou di e parti final di Artíkulo 77 insiso 2.

“Na momentu ku un miembro o invitado usa palabranan ofensivo òf stroba órden of tacha su derechi di mantené sekresia; sea dor di bai di akuerdo, instigá pa hasi e echonan no legal. E miembro aki ta wòrdu amonesta dor di presidente”

“Instigá pa hasi echonan no legal”

Komo ku e miembro a bisa tantu na kuminsamentu komo na final ku e ta hasiendo pregunta, e no ta kai bou di instigá. Un biaha mas e pregunta lo bira si instigá na hulandes “aansporen” otro palabra na papiamentu enkurashá, por wòrdu interpretá for di e pregunta.

Na Hulanda tabatin un kaso kaminda presidente di “tweede kamer” sra Vera Bergkamp a kita palabra for di miembro di parlamento sr Gideon van Meijeren durante e debate tokante Corona.

Den e kaso aki e miembro no a hasi pregunta pero a hasi un apelashon riba komunidat hulandes pa bai den desobediensia sivil. Un ekpreshon hopi fuerte ku e la bisa tabata nesesario komo protesta i a funshoná den pasado. Apesar di esaki ta te ora e la ofendé e minister di salubridat a kita palabra for di dje.

Mi ta kompartí esaki pa bo mira kon sagrado bo libertat di ekspreshon ta den un pais demokrátiko.

Semper nos por disidí huntu komo pais si, ku nos ke kambia esaki. I duna mas poder pa intervení na e presidente di parlamento.

Esaki lo mester bira un otro kambio di e reglamento di òrdu manera nos a hasi resientemente pa introdusí e interupshon i ora di pregunta.

Ora ke bai duna e poder nan aki o instrumento na e presidente di parlamento, kòrda ku awe bo tin un presidente hustu pero mañan bo no sa.

