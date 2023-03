Rᴇʟᴀᴛᴏ ᴅɪ ᴇ sɪᴍᴀɴ

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗵𝘂𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼

Den siman ku a pasa, mi tabata tin e honor di risibí un delegashon di Central General di Trahadónan di Corsow (CGTC) na Parlamento. CGTC ta un sentral di e sindikatonan ABVO, FFU, CBH-OVP, HORECAF, STS & SINUSTA. E delegashon aki a hasi entrega di un manifesto i un resolushon ku a keda formulá durante di nan Kongreso ku a tuma lugá resientemente.

Sindikatonan afiliá na CGTC den e XVII Kongreso statutario realisá dia 24 di febrüari último, a

elaborá e resolushon riba e ‘fondo pa un penshun general obligatorio.

Algun punto ku nan a konsiderá ta ku:

E klase trahadó ménos pudiente, ku ta trahando den un empresa ku no tin un penshun,kual no ta solamente ora e yega edat di penshun e ta risibí penshun di gobièrnu.

No ta den tur empresa tin un areglo di penshun pa e trahadónan.

Dunadónan di trabou no ta sinti nan mes obligá pa drenta un areglo di penshun ku nan trahadónan.

A yega momento pa e klase trahadó di diferente sektornan ku ainda no ta disponé di un penshun di empresa, por kontribuí na e fondo di penshun general obligatorio aki.

Entre 60 – 70 % di trahadó no tin un penshun.

E areglo di penshun general obligatorio lo brinda un mihó futuro finansiero pa e trahadó i su famia

E areglo di penshun general obligatorio ta un kondishon atraktivo pa e trahadónan nobo i esnan ku ya ta trahando den e empresa.

Pa algun di e motibunan aki, CGTC ta urgi miembronan di Parlamento pa analisá, korehí, komplementá, sostené e proyekto di e lei aki, ku tur forsa i sabiduria, pa e klase trahadó di Kòrsou, por disponé i gosa di un lei, ku lo sirbi nan, ora ku nan yega edat di baha ku penshun.

Pa Parlamentarionan trata e lei akí mas lihé ku ta posibel, p’ asina duna un aliento signifikativo na e klase trahadó, pa ora nan yega edat di penshun.

Pa tur partido polítiko, duna un man serio i sinsero pa e lei aki bira realidat, sin tene kuenta, ta kua partido a bini kuné.

Pa gobièrnu por publiká e lei, den un tempu mas kòrtiku ku ta posibel, asina ku Parlamento akordá esaki.

𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻 𝘁𝗮 𝗲 𝗳𝗼𝗿𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝘀 𝗕𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗮 𝘁𝗮𝗻 𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮 𝗔𝗥𝗨𝗕𝗔

Gobièrnu di Aruba, representá pa Minister di Finansa i Kultura mr. Xiomara J. Maduro a ekstendé un invitashon na Parlamento di Kòrsou pa asistí na selebrashon di 47 aña di Himno i Bandera di Pais ruman Aruba, ami i un delegashon di Parlamento di Kòrsou a partisipá na e selebrashon aki.

Bou di e lema ‘Union ta e forsa di nos Baranca tan stima’ a tuma lugá primeramente riba dia 17 di mart 2023 den oranan di anochi un tremendo manifestashon Kultural na Plaza Libertador Gilberto F. Betico Croes.

Su siguiente dia 18 di mart tabata tin e seremonia protokolar pa Selebrá Dia di Himno i Bandera di Aruba

Tabata un selebrashon impreshonante kaminda grandi i chiki por a demostrá nan amor pa nan patria.

“𝗩𝗿𝗮𝗴𝗲𝗻𝘂𝘂𝗿”

Djaweps, 23 di mart 2023, Parlamento a konvoká e promé “Vragenuur” (Ora di pregunta), kual ta un instrumento nobo ku parlamentarionan tin pa por hasi preguntanan na ministernan riba temanan aktual i urgente.

Den e kaso aki sra. Pauletta a hasi petishon pa un Vragenuur riba e tópiko: Restrukturashon sektor di kuido di salú mental.

Pa kontestá e preguntanan a pidi presensia di Minister di Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa den sala di Parlamento.

E enkuentro públiko aki, kual mester a kuminsá 9or, tabata konta ku interes di vários miembro di Parlamento, ku tabata presente den e sala di reunion. Despues di spera algu mas ku mei ora mi a konstatá ku e minister lo no presentá na e reunion.

E minister a duna di konosé ku tabatin un mal entendimentu interno i ku e ta dispuesto pa bin kontestá e preguntanan riba un otro dia ku konvoká esaki.

E preguntanan riba e tópiko ariba menshoná lo keda tratá den e siguiente Vragenuur ku lo ta 6 di aprel próksimo.

𝗠𝗼𝘀𝗵𝗼𝗻 𝗕𝗲𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝘀𝗮𝗸𝗸𝗼𝗼𝗿𝗱 𝗟𝗧𝗣 𝗞𝘂𝘀𝘁𝘄𝗮𝗰𝗵𝘁

Riba e mesun dia a sigui ku reanudashon di e reunion Públiko kaminda a deliberá ku Minister di Finansa, sr. Javier Silvania i Minister di Hustisia sr. Shalton Hato enkuanto “ Bestuursakkoord LTP Kustwacht Caribisch gebied 2019-2028” ku a keda firma entre Hulanda i Kòrsou riba 2 di mart 2021.

Na final di e reunion algun miembro di Parlamento a presentá un moshon. Den e moshon a disidí pa

Urgi Gobièrnu den e kaso aki minister di Hustisia pa aserka e Gobièrnu di Hulanda pa renegoshá e “Bestuursakkoord LTP Kustwacht Caribisch Gebied 2019-2028” konforme e posibilidat den artíkulo 4 “Tussentijdse wijziging van de overeenkomst dan wel beëindiging van de overeenkomst”

Urgi Gobièrnu den e kaso aki minister di Hustisia pa aserka e Gobièrnu di Reino Hulandes pa renegoshá e “verdeelsleutel den Rijkswet Kustwacht”.

E moshon aki a keda aseptá ku 11 voto pro i 4 voto kontra.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗞𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻 𝗱𝗶 𝗛𝘂𝘀𝘁𝗶𝘀𝗶𝗮

Riba djabièrnè 24 di mart 2023, mi a risibí bishita di Presidente di Korte Komun di Hustisia sr. Mr. Mauritsz de Kort.

Mr. De Kort ta presidente di Korte Komun di Hustisia di Aruba, Kòrsou, Sint Maarten, Boneiru, Sint Eustatius i Saba.

Nos a deliberá riba diferente tópiko ku ta sumamente importante i interesante.

Tabata un plaser di por a kòmbersá ku sr. Mr. Mauritsz de Kort.

Despues di algun siman nos ta bek ku e Relato di Siman. Mi ke gradisí bo pa sigui mi i keda na altura di e manera ku mi ta sirbi bo.

Bo interes, reakshonnan i palabra nan di aliento ta enkurashá mi pa sigui kere ku un mihó Kòrsou ta posibel.

