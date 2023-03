Debat over het niet waarmaken van de woningbouwambities

29 maart 2023

De Tweede Kamer debatteert op 30 maart over het niet waarmaken van de woningbouwambities. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 10.16 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld.

Bouwvrijstelling vervallen

De Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft minister De Jonge in februari gevraagd om een overzicht te geven van bouwprojecten in Nederland die stilstaan en/of vertraging oplopen doordat de bouwvrijstelling op 2 november 2022 kwam te vervallen. Een bouwvrijstelling houdt in dat voor de tijdelijke stikstofuitstoot die tijdens de bouw ontstaat geen vergunning nodig is. In een reactie op dat verzoek geeft de minister aan dat het niet mogelijk is om duidelijkheid te geven.

Beperkingen voor woningbouw

Wel geeft de minister andere informatie over de impact van het vervallen van de bouwvrijstelling. Zo heeft zijn ministerie door een onderzoeksbureau laten berekenen in hoeverre de woningbouw last ondervindt van het vervallen van de bouwvrijstelling. Daaruit blijkt dat er in het slechtste scenario bij ruim 900 duizend woningen tot en met 2040 mogelijke beperkingen als gevolg van stikstof kunnen optreden. In het najaar van 2022 kwam minister De Jonge nog met het bericht dat er tot ruim 900.000 nieuwe woningen voor de periode tot en met 2030 moeten worden gebouwd. Hoe haalbaar deze ambitie met het vervallen van de bouwvrijstelling nog is, komt in dit debat aan de orde.