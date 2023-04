De voortgang van de HR Taakgroepen Belastingdienst en Douane

In de media wordt de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de personeelsaangelegenheden bij de Douane en Belastingdienst van Curaçao. Met dit persbericht en in het kader van transparantie wil het ministerie van financiën de geïnteresseerden informeren over de stand van zaken van personeelsaangelegenheden bij de beide organisaties.

Achtergrond en doelstelling

Onder het Ministerie van Financiën werken op dit moment in totaal ongeveer 450 medewerkers waarvan 379 medewerkers bij de Douane (160), de Inspectie der Belastingen (120) en de Ontvanger (99). Zij vormen in totaal 84% van de bezetting van het Ministerie van Financiën. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van de ambitieuze plannen van de Minister van Financiën om de Financiële situatie van het land Curaçao structureel te verbeteren. Daarom geeft de Minister van Financiën veel aandacht, tijd en energie aan deze diensten en worden ze door de Minister van Financiën gekoesterd. Deze aandacht en investeringen zijn terug te zien de meeropbrengsten die worden gerealiseerd voor het land, maar ook in de prioriteiten die worden gesteld om aan goed gekwalificeerd personeel te komen om zo in het nijpend tekort aan personeel te kunnen voorzien. Dit tekort is ontstaan doordat beide diensten jarenlang het ondergeschoven kind zijn geweest voor broodnodige investeringen in verbeteringen en innovatie, door een verbod op het aannemen van nieuw personeel, maar ook door vergrijzing van het apparaat en door het toekennen van de VVU-regeling (vervroegd uitreden) (49 fte’s).

Voor het zittend personeel is jarenlang niet veel gedaan. Hierdoor is het aantal openstaande personeelsdossiers over de jaren flink toegenomen.

De HR-Taakgroepen zijn in het leven geroepen om oplossingen aan te dragen voor het grote aantal nijpende personeelsaangelegenheden bij de Douane en Belastingdienst. Tweewekelijks komen de taakgroepen bijeen. Om de red-tape te vermijden zijn alle belangrijke instanties samengebracht in de taakgroepen. De taakgroepen bestaan uit leden van verschillende organisaties waaronder de Douane en de Belastingdienst, het ministerie van financiën, HRO van het ministerie van BPD, en de SOAB. De taakgroepen worden verder ondersteund door E&Y. Het SOAB is aangetrokken om de werving en selectie binnen deze diensten voor wat betreft de kritische functies op een snellere en beheersbare wijze te laten verlopen.

Het doel van de Taakgroepen is om de openstaande personeelsdossiers voortvarend af te handelen en daarnaast ook met structurele oplossingen te komen voor uitdagingen op het gebied van onder meer, schaalbevorderingen, benoemingen, gratificaties, taakverzwaringen, en werving en selectie.

Prestaties van de taakgroepen

Door het instellen van deze multidisciplinaire taakgroepen zijn de dossiers met openstaande personeelsaangelegenheden inzichtelijk gemaakt en worden ze nu op een beheersbare wijze afgehandeld. De voortgang van de afhandeling van de dossiers binnen de verschillende ministeries en afdelingen wordt wekelijks gerapporteerd zodat tijdig kan worden ingegrepen en bijgestuurd.

Naast het afhandelen van de dossiers met openstaande personeelsaangelegenheden hebben de taakgroepen hun focus verbreedt naar andere aandachtsgebieden zoals trainingen & opleidingen, werving en selectie en de HR-jaarplanning. De uitwerking van deze aandachtsgebieden komen de medewerkers ten goede en zullen de organisaties naar een hoger niveau tillen.

De taakgroepen hebben ondermeer de hiernavolgende activiteiten gerealiseerd:

Aantrekken van young professionals De Minister van Financiën heeft in oktober 2022 een regeling gereactiveerd speciaal voor de carrièredagen in Nederland die het voor jong professionals aantrekkelijk maakt om naar hun geboorteland Curaçao terug te keren en zo de “braindrain:” die onder deze jongeren bestaat te doorbreken. Dit incentive houdt naast de reguliere regeling van de Overheid o.a. in : -​Dat een gedeelte van de studieschuld door de overheid als werkgever wordt overgenomen; -​Stageplaatsen middels studieopdracht worden geregeld; -​Bezoek aan seminars in het verlengde van de te verrichten werkzaamheden; -​Traineeship bij de Belastingdienst en Douane Nederland.

Opleiding Voor het zittend personeel is jarenlang niet veel gedaan. Sinds 2021 zijn er opleidingsprogramma’s geïnitieerd en wordt er nu weer vollop aandacht besteedt aan het opkrikken van de vaktechnische kennis binnen de Belastingdienst en de Douane. De volgende tabel geeft een overzicht van de opleidingen voor de Douane.

Opleiding

HoofdKommiezen opleiding Gestart per april 2022 met 49 cursisten

Samenwerking met de Nederlandse Belastingdienst een integriteitstraject geïnitieerd Er zijn tot nu toe drie sessies gehouden met het personeel

Executive Project Management Beleidsmedewerkers hebben hieraan deelgenomen en hebben dit met goed gevolg afgerond

Vaktechnische trainingen verzorgd aan de medewerkers Verbreding van vaktechnische kennis binnen de organisatie

Twinnings trajecten in samenwerking met de Belastingdienst Nederland Uitwisseling van kennis in het kader van Landspakket

De Taakgroepen hebben vastgesteld dat er behoefte is aan het houden van evaluatiegesprekken zodat tijdig kan worden ingespeeld op zaken met betrekking tot het personeel. In het verlengde hiervan worden de leidinggevenden momenteel getraind in het houden van functioneringsgesprekken, zodat deze op korte termijn kunnen worden gehouden. Het Ministerie van Financiën dient als pilot voor dit traject.

Werving en selectie

Over de afgelopen 2 jaar zijn meer dan duizend sollicitanten gesproken en beoordeeld. Een groot deel maakt nog deel uit van lopende selectieprocedures.

De Taakgroep heeft in samenwerking met EY en SOAB 17 medewerkers geworven voor de nieuwe geïntegreerde klantenservicecenter voor de Inspectie en de ontvanger. Deze succesvolle werving en selectie heeft ervoor gezorgd dat de Klantenservice op 3 april officieel open kon voor het publiek van Curaçao.

Van de 78 vacatures binnen de belastingdienst zijn er binnen 2 jaar 56 vacatures vervuld waarvan enkelen in de afrondende fase. Het is gebleken dat er voor sommige specifieke functies moeilijk is om kwalitatief personeel te werven. Deze functies zullen door middel van specifieke acties worden geworven, zoals door middel van een jobfair en/of opendagen bij de diverse eenheden van het Ministerie van Financiën. De taakgroepen spannen zich hiervoor in.

270 openstaande dossiers zijn afgehandeld

De taakgroepen komen om de twee weken bijeen en hebben over de afgelopen tijd een groot aantal openstaande personeelsdossiers afgehandeld. In de taakgroepen zitten alle disciplines die met personeelsdossier van de ambtenaar te maken hebben. Mochten deze disciplines ontbreken dan worden die erbij gehaald. In totaal hebben de taakgroepen 270 openstaande dossiers afgehandeld en zijn er nog 88 open.

De verdeling van de openstaande personeelsdossiers voor de Ontvanger en de Inspectie is als volgt;

Elk dossier doorloopt een vastgesteld proces. Na akkoord van de raad van ministers kunnen de aanverwante ministeriele beschikkingen en/of landsbesluiten worden bekrachtigd door de gouverneur respectievelijk door de minister waarna uitvoering kan worden gegeven door de betreffende instanties c.q. diensten.

De taakgroepen doen hard hun best om de zaken van het personeel te behartigen en de red tape te vermijden.

Tussen 2021 en 2023 zijn dan ook een fors aantal dossiers voor ambtsjubilea, bevorderingen, benoemingen en waarnemingstoelagen voor personeelsleden van de Douane en de Belastingdienst afgehandeld.

De Minister is zeer tevreden met de werkzaamheden van de taakgroepen die alles op alles zetten op deze zaken te regelen.

Vervolgstappen voor de Taakgroep Belastingdienst en Douane Beide Taakgroepen zullen zich voor de komende zes maanden richten op het verder wegwerken van de achterstanden van openstaande personeelsdossiers en verder zullen de leden zich bezighouden met het volgende:

• Her blijven waarborgen van de rechtspositie ambtenaren • Het opstellen van een HR-jaarplan Belastingdienst en de Douane • Het verzorgen van Trainingen & Opleidingen • Werving en Selectie van urgent vacante posities • Een inventarisatie van het personeel naar aantal en niveau binnen de Belastingdienst en de Douane • Adviseren over een strategisch personeelsplan • Herzien van de beschrijvingen van de huidige kritische functies • Het zoeken naar een oplossing voor taakverzwaringen