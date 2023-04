Overval Prinsegracht Den Haag

De politie is dringend op zoek naar deze verdachte die donderdagmiddag 20 april een overval pleegde op een winkel aan de Prinsegracht in Den Haag. Deze verdachte is mogelijk ook betrokken geweest bij twee andere overvallen op woensdag 19 april in Voorschoten en in Rotterdam.

Signalement verdachte Het gaat om een man met donkere jas met capuchon (merk Parajumpers) en aan de capuchon een beige bontrand, op de linkermouw een embleem, een donkere broek en zwarte gympen. Weet u wie deze man is of waar hij verblijft? Bel dan direct 112. Ziet u deze man? Benader hem niet zelf!

Op het Eudokiaplein in Rotterdam vond woensdag 19 april rond 16.30 uur een overval plaats waarbij een medewerker met een mes werd bedreigd. Later op de avond, rond 21.00 uur, vond ook een overval plaats op een supermarkt aan de Schoolstraat in Voorschoten.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen (TCI) 088-9647543.