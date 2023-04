Wardacosta y Cuerpo Policial Aruba ta bolbe logra intercepta botonan – Kustwacht en Korps Politie Aruba onderscheppen wederom boten op zee

Wardacosta y Cuerpo Policial Aruba ta bolbe logra intercepta botonan

Diabierna 14 di april den oranan di madruga Wardacosta den bon colaboracion cu Cuerpo

Policial Aruba ta intercepta un boto cu a purba drenta Aruba den e parti Nord. Despues di un

persecucion caminda mester a los tiro di advertencia y tiro dirigi riba e motornan di e boto pa

Wardacosta por a logra para e boto. Durante e persecucion e personanan abordo di e boto

sospechoso a tira paketenan den lama. Wardacosta a logra detene 9 persona abordo di e boto

sospechoso cu tawatin intencion di drenta Aruba. Despues di un busceda riba lama cu e avion

Dash, e helicopter y un Metal Shark di Wardacosta a bin encontra un cantidad substancial di

paketenan conteniendo marihuana.

Diabierna 21 di april un biaha mas, panord di Aruba, Wardaosta un biaha mas den bon

colaboracion cu Cuerpo Policial Aruba ta intercepta un otro boto cu 9 persona abordo cu a

intenta di drenta Aruba na un manera clandestino. Den tur dos e casonan e personanan ta

procedente di Venezuela. E dos casonan a ser hasi den bon coperacion cu Cuerpo Policial

Aruba. E personanan y e droga a ser entrega na KPA.

Kustwacht en Korps Politie Aruba onderscheppen wederom boten op zee

Vrijdag 14 april heeft de Kustwacht in samenwerking met het Korps Politie Aruba, een boot nabij

Aruba onderschept. Om de boot tot stoppen te brengen, hebben de kustwachters enkele

waarschuwingsschoten gelost. Aangezien de kapitein geen gehoor gaf aan de

waarschuwingsschoten van de Kustwacht, was het personeel aan boord van de Metal Shark

genoodzaakt enkele gerichte schoten op de motoren te lossen om de boot tot stoppen te

dwingen. Aan boord van de boot zaten 9 mannen. Gedurende de interceptie heeft het personeel

van de Kustwacht waargenomen dat de opvarenden pakketten in zee gooiden. Na controle op

zee met de Dash, de helicopter en een Metal Shark van de Kustwacht, is het gelukt om de

pakketten met marihuana uit zee te halen.

Afgelopen vrijdag 21 april, heeft de Kustwacht wederom in goede samenwerking met het Korps

Politie Aruba een verdachte boot met 9 personen aan boord onderschept. De personen

probeerden het eiland op illegale wijze binnen te komen. Alle personen en de drugs zijn aan het

KPA overgedragen.