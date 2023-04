Zwaargewonde man aangetroffen in woning

De politie kreeg rond 09.30 uur een melding over een zwaargewonde man in zijn woning. Meerdere eenheden gingen ter plaatse en hebben hulp geboden aan het slachtoffer. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ter plaatse doet de recherche onderzoek en probeert te achterhalen wat zich in de woning heeft afgespeeld.

Getuigen gezocht

De politie weet nog niet precies wat er is gebeurd en onderzoekt de toedracht van dit incident. Uiteraard wordt er met omwonenden gesproken, maar de politie kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Acaciastraat? Heeft u informatie of camerabeelden zoals een videodeurbel? Dat kan van belang zijn voor het onderzoek. Neem contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.