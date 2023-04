Notisia di polis di djárason 26 di aprel te ku djabièrnè 28 di aprel 2023 / Politieberichten van woensdag 26 april tot en met vrijdag 28 april 2023

Notisia di polis di djárason 26 di aprel te ku djabièrnè 28 di aprel 2023

Detenshon pa manehá despues ku a konfiská reibeweis

Riba djaweps 27 di aprel, alrededor di 11 or di anochi, meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente riba Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario a resultá ku e shofùr ku a okashoná e aksidente, no tabata disponé di un reibeweis bálido. Despues di un investigashon mas aleu a resultá ku e shofùr no por a mustra un reibeweis bálido pa motibu ku luna pasá, polis a kita su reibeweis en konekshon ku manehá bou di influensia. A detené e hòmber di inisial G.T.P. di 62 aña di edat pa manehá despues ku a kita su reibeweis i a okashoná aksidente. Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaweps 27 di aprel a detené un hòmber di inisial S.F.M. di 38 aña riba Kaminda Tra’i Montaña en konekshon ku manehá bou di influensia. A para e sospechoso despues ku a mir’e ta kore zeilu riba kaminda. Na momentu ku agentenan a aserk’é, a sinti holó di alkohòl. E sospechoso no kier a kolaborá pa hasi un tèst di rosea. A bai kuné warda di polis kaminda a hasi un análisis di rosea. En konekshon ku resultado di esaki a kita su reibeweis.

Diferente but pa manehá sin hèlm bistí

Den oranan di atardi riba djaweps 27 di aprel a para dos persona riba un skuter na Kaya Neerlandia. Ambos a haña prosèsferbal pa manehá sin hèlm bistí. Den oranan trempan di anochi un patruya a spòt shofùr di un skuter manehando sin hèlm riba Kaya Beni. Na momentu ku el a mira polis, el a hisa velosidat. Mesora a dun’é señal pa para i despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e no tabatin papelnan di seguro na òrdu i tampoko un plachi di number bálido. E shofùr a haña un prosèsferbal pa manehá sin hèlm bistí i pa e infrakshonnan menshoná. Algun ratu mas lat a para shofùr di un skuter riba Kaya Internashonal pa kòntròl komo ku e i su pasahero no tabatin hèlm bistí. Durante di e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin papelnan di seguro bálido. E shofùr i e pasahero a haña un prosèsferbal.

Turista detené pa maltrato

Alrededor di 5.20 or di atardi riba djaweps 27 di aprel, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un kaso di maltrato na Sorobon. E sospechoso a maltratá su yu menor di edat i un dama ku a trata na intermediá. Dos persona ku a mira loke tabata pasando, a tene e hòmber turista te na momentu ku polis a yega. Na yegada di e patruya, a detené un hòmber di inisial R.C. di 58 aña di edat en konekshon ku maltrato. E kaso ta bou di investigashon.

Hòmber enkontrá morto den kas

Riba djaweps 27 di aprel alrededor di 12 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku a enkontrá un persona ku no ta duna señal di bida den un bibienda na Kaya Shoshori na Rincon. Mesora polis huntu ku e departamento forénsiko a bai na e bibienda. Despues di un investigashon, dòkter a konstatá morto natural. Ta trata di un hòmber di inisial B.A.M di 80 aña di edat nasé na Boneiru.

Detenshon pa manehá bou di influensia i sin reibeweis

Riba djaweps 27 di aprel alrededor di 8.15 or, a detené un hòmber en konekshon ku manehá bou di influensia. Mas aleu a resultá ku e sospechoso tabatin un prohibishon pa manehá. A konfiská su reibeweis kuater(4) luna pasá en konekshon ku manehá bou di influensia. Pa e motibu aki a konfiská outo di e sospechoso. Ta trata aki di un hòmber di inisial R.J.B. di 33 aña di edat. Bo ta manehá tòg mientras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Update: Di dos detenshon den kaso ladronisia negoshi na Kaya Grandi

Riba djarason 26 di aprel a hasi un di dos detenshon relashoná ku e kaso di ladronisia ku a tuma lugá riba djamars 25 di aprel for di den un negoshi situá na Kaya Grandi. Riba e dia enkuestion ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku un grupo di turista a hòrta un tas di kueru kostoso. Durante e investigashon, e departamentu di Krímen Komun ‘Veelvoorkomende Criminaliteit’ (VVC) di KPCN a identifiká un di dos persona ku tabata envolví den e kaso di ladronisia menshoná. Alrededor di 8.30 or di anochi a detené e hòmber di inisial J.J.T. di 33 aña di edat.

Aksidente riba Kaya Nikiboko Sùit

Riba djárason 26 di aprel, alrededor di 5 or di atardi, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario, a resultá ku shofùr di un di e vehíkulonan no tabatin un seguro bálido i a haña un prosèsferbal.

Aksidente riba Kaminda Nieuw Amsterdam

Riba djárason 26 di aprel, alrededor di 4.15 or di atardi, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaminda Nieuw Amsterdam. Durante un kòntròl riba dokumentonan nesesario, a resultá ku ámbos shofùr no tabatin un seguro bálido i a haña un prosèsferbal.

5 persona riba dos skuter a haña but pa violashon di lei di tráfiko

Riba djárason 26 di aprel, alrededor di 10.30 or di mainta, durante un patruya rutinario a spòt dos skuter koriendo tras di otro. Riba un di e skuternan tabatin tres persona i e pasaheronan di ámbos skuter no tabatin un hèlm bistí. Polis a duna e shofùrnan señal pa para pa kontrolá dokumentonan nesesario. Niun di dos shofùr no por a mustra un reibeweis bálido i pa e motibu aki nan a haña un prosèsferbal. Mas aleu a konfiská ámbos skuter. E tres pasaheronan a haña un prosèsferbal pa motibu ku nan no tabatin un hèlm bistí. Polis ta hasi un yamada na shofùrnan di skuter pa no transportá mas ku un pasahero. Esaki por ta peligroso riba kaminda públiko.

Kòntròl konhunto relashoná ku seguridat laboral

Riba djaluna 24 di April, alrededor di 9 or di mainta, e departamentu di Servisio pa estranhero ‘Vreemdelingen Toezicht’ di KPCN i Inspekshon di labor ‘Arbeidsinspectie’ a tene un kòntròl na un sitio di konstrukshon situá na Kaya J.N.E. Craane. E kòntròl a tuma lugá pa komprobá ku e kompanianan involukrá ta tene nan mes na reglanan ku ta protehá e seguridat laboral. Mas aleu a kontrolá dokumentonan nesesario. Durante e inspekshon a konstatá algun iregularidat ku tin influensia riba e seguridat laboral i a para e trabounan di konstrukshon te na momentu ku a kumpli ku e reglanan. E trabounan di konstrukshon por a kontinuá alrededor di 3 or di atardi despues ku a kumpli ku e medidanan ku tabata eksigí.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 26 april tot en met vrijdag 28 april 2023

Aanhouding voor rijden met een ingevorderd rijbewijs

Op donderdag 27 april omstreeks 23:00 uur ontving de centrale meldkamer een melding van een aanrijding op de Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Tijdens een controle van de benodigde documenten bleek de bestuurder die het ongeluk zou hebben veroorzaakt niet in bezit te zijn van een geldige rijbewijs. Uit nader onderzoek bleek dat de bestuurder geen rijbewijs kon tonen omdat deze vorige maand door de politie is ingevorderd voor het rijden onder invloed. De 62-jarige man met initialen G.T.P. is aangehouden voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Rijdt u terwijl uw rijbewijs is ingevorderd? Dit is een strafbaar feit en u loopt het risico op een gevangenisstraf of een verlenging van uw rijverbod.

Aanhouding voor rijden onder invloed

Op donderdag 27 april is een 38-jarige man met initialen S.F.M. aangehouden op de Kaminda Tra’i Montaña voor het rijden onder invloed. De verdachte reed slingerend op de weg en is door een politiepatrouille tijden een surveillance gespot en gecontroleerd. Op het moment dat de politie hem benaderde, herkenden ze meteen een alcoholgeur uit de auto komen. De verdachte weigerde om blaastest te doen en is daardoor naar de politiebureau vervoerd voor een ademanalyse, waaruit bleek dat de verdachte onder de invloed was. Als gevolg van de resultaten is het rijbewijs van de verdachte ingevorderd.

Verschillende boetes uitgedeeld voor rijden zonder helm

In de middaguren van donderdag 27 april zijn twee mensen op een scooter gestopt op de Kaya Neerlandia. Beide zijn beboet wegens het rijden zonder een helm. In de avonduren heeft een patrouille de bestuurder van een scooter gespot die zonder helm reed op de Kaya Beni. Op het moment dat de bestuurder de politie zag, ging hij sneller rijden. De politie heeft hem meteen een stopteken gegeven en uit de controle van de benodigde documenten bleek dat hij ook geen verzekering of geldige kentekenplaatnummer had. De bestuurder is voor alle drie overtredingen beboet. Op dezelfde dag, op een latere moment, is de bestuurder van een scooter op de Kaya Internashonal gecontroleerd omdat hij en zijn passagier beide geen helm droegen. Tijdens de controle van de benodigde documenten bleek dat de bestuurder geen geldige verzekeringsdocumenten had. De bestuurder en de passagier zijn allebei beboet.

Toerist aangehouden vanwege mishandeling

In de middaguren op donderdag 27 april ontving de centrale meldkamer een melding van mishandeling op Sorobon. De verdachte zou zijn minderjarige kind hebben mishandeld en ook een vrouw die probeerde te bemiddelen. Twee getuigen hebben de man vastgehouden tot de politie arriveerde. Toen de patrouille aankwam hebben ze de 58-jarige man met initialen R.C. aangehouden voor mishandeling. De zaak wordt onderzocht.

Lijk aangetroffen in woning in Rincon

Op donderdag 27 april omstreeks 12:00 uur ontving de centrale meldkamer meldingen dat er een persoon was aangetroffen in een woning die geen teken van leven gaf aan de Kaya Shoshori in Rincon. De politie en de forensische opsporing gingen naar het huis. Na hun onderzoek verklaarden schouwarts de natuurlijke dood van een 80-jarige man geboren op Bonaire met de initialen B.A.M.

Aanhouding voor rijden onder invloed en zonder rijbewijs

Op donderdag 27 april omstreeks 08:15 uur, werd een man aangehouden wegens het rijden onder invloed. Tijdens de controle bleek dat de verdachte een rijverbod had en dat zijn rijbewijs vier (4) maanden geleden is ingevorderd voor rijden onder invloed. Om deze reden is de auto van de verdachte in beslag genomen. De 33-jarige man met initialen R.J.B. is aangehouden. Rijdt u terwijl uw rijbewijs is ingevorderd? Dit is een strafbaar feit en u loopt het risico op een gevangenisstraf of een verlenging van uw rijverbod.

Update: Tweede aanhouding diefstal winkel op de Kaya Grandi.

Op woensdag 26 april werd een tweede aanhouding verricht in verband met de winkeldiefstal die op dinsdag 25 april plaatsvond op de Kaya Grandi. Op de desbetrefende dag kreeg de centrale meldkamer een melding dat een groep toeristen een kostbare lerentas uit de winkel had gestolen. De afdeling Veelvoorkomende Criminaliteit (VVC) van het KPCN heeft tijdens het onderzoek een tweede persoon geidentificeerd die betrokken was in de winkeldiefstal. De 33-jarige man met initialen J.J.T. is omstreeks 20:30 uur aangehouden.

Aanrijding op de Kaya Nikiboko Zuid

Op woensdag 26 april omstreeks 17:00 uur vond er een aanrijding tussen twee voertuigen plaats op de Kaminda Nikiboko Zuid. Tijdens de controle naar de benodigde documenten, bleek een van de bestuurders geen geldig verzekering te hebben en is daarvoor bekeurd.

Aanrijding op de Kaminda Nieuw Amsterdam

Op woensdag 26 april omstreeks 16:15 uur vond er een aanrijding tussen twee voertuigen plaats op de Kaminda Nieuw Amsterdam. Tijdens de controle naar de benodigde documenten zijn beide bestuurders bekeurd voor het rijden zonder verzekering.

5 personen op twee scooters bekeurd wegens verkeersovertredingen

Op woensdag 26 april omstreeks 10:30 uur tijdens een algemene surveillance zagen agenten twee scooters achter elkaar rijden. Op één van de scooters reden drie personen erop en de passagiers van beide scooters droegen allemaal geen helm. De politie heeft de bestuurders een stopteken gegeven en deed een controle op de benodigde documenten. Geen van de twee bestuurders kon een geldig rijbewijs tonen en daardoor kregen ze een boete. Bovendien zijn beide scooters in beslag genomen. De drie passagiers zijn bekeurd omdat ze geen helm droegen. De politie wil bestuurders van scooters oproepen om niet meer dan één passagier op een scooter te vervoeren. Dit kan gevaarlijk zijn op de openbare weg.

Gezamenlijke controle voor arbeidsveiligheid

Op maandag 24 april omstreeks 09:00 uur werd door de afdeling Vreemdelingen Toezicht van het KPCN en de Arbeidsinspectie een controle van een bouwplaats verricht op Kaya J.N.E. Craane. De controle werd uitgevoerd om na te gaan of de betrokken bedrijven zich houden aan de regels ter bescherming van de arbeidsveiligheid. Bovendien, is er gecontroleerd naar de documenten die nodig zijn. Tijdens de inspectie bleek dat er een aantal onregelmatigheden waren die van invloed waren op de arbeidsveiligheid en de bouw werd bevolen te stoppen totdat de regels werden nageleefd. De bouw kon om 15:00 uur worden hervat nadat de vereiste maatregelen waren genomen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.