Man steelt geld uit woningen

Zaterdagochtend rond 9 uur komt een man aan de deur bij een woning aan de Chopinstraat. De bewoners doen open en de man loopt direct naar binnen. De man zegt dat hij zijn sleutel is vergeten en geld nodig heeft om naar zijn moeder te reizen. De bewoners (86 en 91 jaar oud) geven de man geld en hij vertrekt met de belofte dat hij later tergkomt om het geld terug te betalen. Maar kort daarna sluipt hij via de achterdeur naar binnen en steelt de portemonnee van de bewoners.

Man slaat weer toe

Later die avond, rond 19.00 uur, slaat de oplichter voor een tweede keer toe. Nu bij een woning aan de Liendertseweg. Na het avondeten klopt hij aan bij de woning. Met een smoes weet hij geld van de 72-jarige bewoner afhandig te maken en vertrekt. In de nacht rond 00.00 uur klopt hij weer aan bij de woning. De bewoner doet open en de man loopt direct naar binnen. Hij pakt de portemonnee van de bewoner. Maar die pikt dat niet en weet hem weer terug te pakken na een korte worsteling. De verdachte gaat er vervolgens vandoor in de richting van de Banckertstraat.

Signalement verdachte

Man met lichtgetinte huid

Rond 50 jaar oud

Sprak met een licht accent.

Lengte tussen 1.60 en 1.70 cm.

Ongeschoren gezicht

kort bedekt hoofdhaar

Zwart jack

Reed op een grijze fiets met een dik frame

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart en kan uw hulp goed gebruiken. Heeft u meer informatie over deze twee incidenten? Beschikt u over camerabeelden waar wij mogelijk wat aan hebben? Of bent u ook mogelijk het slachtoffer geweest van deze man?

Neem dan contact met ons op. Dat kan op de volgende manieren:

• Digitaal via onderstaand tipformulier

• Telefonisch via 0900 8844

• Anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000

En let op……Staat deze man bij u voor de deur…..trap er dan niet in!