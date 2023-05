Notisia di polis djabièrnè 28 di aprel te ku djárason 3 di mei 2023/ Politieberichten van vrijdag 28 april tot en met woensdag 3 mei 2023

Notisia di polis di djabièrnè 28 di aprel te ku djárason 3 di mei 2023

Kandela den kas

Den oranan di mardugá riba djarason 3 di mei, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon ku tin un kas na kandela den bario Santa Rosa. Brantwer ku a akudí na e sitio a paga e kandela. No tabatin hende den e kas. Algun ratu despues, ‘meldkamer’ sentral a haña dos notifikashon tras di otro di kandela den e mesun kas. Despues di ámbos notifikashon, brantwer a bai na e sitio pa paga e kandela. Un supliká ta bai na habitantenan di e bario Santa Rosa, pa tira bista riba muchanan pa no drenta e kas kimá en konekshon ku peliger ku e por kai den otro. Ta investigando kousa di e kandela.

Manehá miéntras reibeweis ta konfiská ta kondusí na detenshon

Riba djamars 2 di mei a detené un hòmber di inisial R.A.A.B. pa motibu ku e tabata manehá miéntras su reibeweis ta konfiská. Durante un kòntròl a konstatá ku e sospechoso tabata manehá un outo miéntras e tin un prohibishon pa manehá. A hiba e vehíkulo di e sospechoso warda di polis.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di anochi riba djamars 2 di mei, a detené un hòmber di inisial S.M.V.B. di 38 aña di edat na Kaya Dr. Jose G. Hernandez en konekshon ku manehá bou di influensia. Despues di un notifikashon ku a drenta na ‘meldkamer’ sentral, a para e shofùr pa un kòntròl i a hasi un tèst di supla kuné. A konsekuensia di e resultado a detené. A hiba e vehíkulo di e sospechoso warda di polis.

Den oranan di mardugá riba djaluna 1 di mei, a detené un hòmber di inisial C.L.S.M. di 18 aña di edat riba Kaminda Gurubu en konekshon ku manehá bou di influensia. A para e sospechoso despues ku a mir’e ta kore zeilu riba kaminda. Despues di un kòntròl a resultá ku e no tabatin reibeweis, e tabata manehá sin faha di seguridat bistí i e tabata manehá bou di influensia.

But pa diferente infrakshon

Riba djasabra 29 di aprel un patruya a spòt un ‘golfcart’ ku 5 persona aden riba Kaya Internashonal. Mesora a duna e shofùr señal pa para i despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e no tabatin un reibeweis. E shofùr a haña un prosèsferbal pa manehá sin reibeweis. A hiba e ‘golfcart’ warda di polis.

Riba djadumingu 30 di aprel dos shofùr a haña but. Un di nan pa motibu di manehá sin faha di seguridat bistí i e otro pa manehá sin reibeweis.

Aksidente

Alrededor di 2.15 or di atardi riba djasabra 29 di aprel, un aksidente entre un outo i un pikòp a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Ambulans a transportá pasahero di e pikòp pa hòspital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 28 april tot en met woensdag 3 mei 2023

Brand in woning

In de nachtelijke uren op woensdag 3 mei kreeg de centrale meldkamer melding over brand in een woning in bario Santa Rosa. De brandweer die ter plekke kwam bluste de brand. Er waren geen mensen in de woning. Kort daarna kreeg de centrale meldkamer twee keer achter elkaar melding van brand bij dezelfde woning. Na beide meldingen ging de brandweer ter plaatse om de brand te blussen. Bewoners van de wijk Santa Rosa, worden geroepen om kinderen in de gaten te houden ervoor te zorgen dat ze de afgebrande woning niet betreden in verband met instortingsgevaar. Onderzoek naar oorzaak van de brand loopt.

Rijden met ingevorderd rijbewijs leidt tot aanhouding

Op dinsdag 2 mei werd een 43-jarige man met initialen R.A.A.B. aangehouden voor het rijden met een ingevorderd rijbewijs. Tijdens een controle werd geconstateerd dat de verdachte met een ingevorderd rijbewijs een auto bestuurde terwijl hij een rijverbod had. Het voertuig van de verdachte werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Aanhoudingen rijden onder invloed

Op dinsdag 2 mei werd in de avonduren een 38-jarige man met initialen S.M.V.B. aan de Kaya Dr. Jose G. Hernandez aangehouden voor het rijden onder invloed. Na een melding die bij de centrale meldkamer binnenkwam werd de bestuurder gestopt voor controle. Er werd een blaastest afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden. Het voertuig werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

In de nachtelijke uren op maandag 1 mei werd een 18-jarige man met initialen C.L.S.M. op de Kaminda Gurubu aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachte reed slingerend op de weg en werd gestopt voor een controle. Bij nader controle bleek dat hij geen rijbewijs had, zonder veiligheidsgordel en onder invloed reed. Het voertuig waarin hij reed werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Bekeuringen voor verschillede verkeersovertredingen

Op zaterdag 29 april heeft een politiepatrouille een golfkar met 5 personen erin tegengekomen op de Kaya Internashonal. De bestuurder kreeg onmiddellijk een teken om te stoppen en uit de controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs had. De bestuurder is bekeurd wegens het rijden zonder rijbewijs. De golfkar is ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Op zondag 30 april zijn twee bestuurders bekeurd, één wegens het rijden zonder gordel en de andere voor het rijden zonder rijbewijs.

Aanrijding

Op zaterdag 29 april vond omstreeks 14:15 uur een aanrijding tussen een personenauto en een pick-up plaats op de Bulevar E.E.G. De mede inzittende van de pick-up werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.