Notisia di polis di djabièrnè 5 di mei te ku djaluna 8 di mei 2023/Politieberichten van vrijdag 5 mei tot en met maandag 8 mei 2023

Notisia di polis di djabièrnè 5 di mei te ku djaluna 8 di mei 2023

Diferente detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu 7 di mei a detené un hòmber di inisial F.J.B.A. di 58 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. Esaki despues di un notifikashon ku a drenta di un outo ku tabata kore zeilu riba kaminda. Un patruya a topa ku e outo indiká i a duna e shofùr señal pa para pa un kòntròl.

E sospechoso no por a kumpli ku e tèst di supla. A detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. En konekshon ku resultado, a kita su reibeweis.

Riba djasabra 6 di mei a detené un hòmber di inisial J.A.A.C. di 51 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. Un patruya a para e sospechoso pa un kòntròl despues ku a mir’é ta kore zeilu riba kaminda. A konsekuensia di e resultado di un tèst di supla ku a hasi kuné, a detené i hib’é warda di polis pa hasi un análisis di rosea. En konekshon ku resultadonan, a kita su reibeweis. A hiba e vehíkulo di e sospechoso warda di polis.

Den oranan di anochi riba djabièrnè 5 di di mei a detené un hòmber di inisial C.V.M.H. di 32 aña di edat. E sospechoso tabata envolví den un aksidente entre dos vehíkulo riba Kaya Korona. El a haña un prosèsferbal pa manehá sin reibeweis i a detené pa manehá bou di influensia.

Ladronisia di kabritu

Alrededor di 7 or di anochi riba djasabra 6 di mei, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di ladronisia di kabritu den un kunuku na Lagun. Na yegada di e patruya a topa ku doño di e kunuku i tambe outo di e sospechoso. Doño di e kunuku a deklará ku el a gara e ladron di kabritu na momentu ku e tabata mata un kabritu. E sospechoso a kore bai despues ku doño di e kunuku a kore su tras. Na dado momentu e sospechoso a para i menasá doño di e kunuku ku un kuchú. Aki doño di e kunuku a stòp ku e persekushon i e ladron di kabritu a logra hui. Su siguiente dia, riba djadumingu 7 di mei, a duna òrdu na doño di e outo pa mèldu su mes na warda di polis. Aki a detené un hòmber di inisial N.J.H. di 58 aña di edat en konekshon ku ladronisia i destrukshon. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon pa maltrato

Den oranan trempan di mainta riba djasabra 6 di mei a detené un hòmber di inisial N.L.L. di 50 aña di edat na Kaya Karaña en konekshon ku maltrato severo ku un arma. E sospechoso a maltratá un hòmber ku un pida palu. Ambulans a transportá e víktima pa hòspital pa tratamentu médiko. Ta investigando e kaso.

Ladronisia di skuter

Riba djabièrnè 5 di di mei a drenta keho di ladronisia di un skuter koló shinishi di e marka Symorbiz, numerá MF-1791. E skuter tabata stashoná na lòk na un kas situá na Kaya Socrates. Deskonosínan a bai ku e skuter entre 10 or di anochi riba djaweps 4 di mei i djabièrnè 5 di mei, 9 or di mainta. Ta investigando e kaso.

Politieberichten van vrijdag 5 mei tot en met maandag 8 mei 2023

Verschillende aanhouding rijden onder invloed

Op zondag 7 mei werd een 58-jarige man met initialen F.J.B.A. aangehouden wegens het rijden onder invloed. Er kwam een melding binnen over een auto die slingerend over de weg reed. Een patrouille trof de aangegeven auto aan en stopte de verdachte voor een controle. De verdachte kon de blaastest niet uitvoeren en werd hierop aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Het rijbewijs van de verdachte werd ingevorderd.

Op zaterdag 6 mei werd een 51-jarige man met initialen J.A.A.C. aangehouden wegens het rijden onder invloed. Een patrouille zag de verdachte slingerend over de weg rijden en stopte de verdachte voor een controle. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Het rijbewijs van de verdachte werd ingevorderd. De auto van de verdachte werd ter bewaring naar het bureau gebracht.

In de avonduren op vrijdag 5 mei werd een 32-jarige man met initialen C.V.M.H. aangehouden. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Korona. Hij kreeg een bekeuring voor het rijden zonder rijbewijs en werd aangehouden voor het rijden onder invloed.

Diefstal geiten

Op zaterdag 6 mei kreeg de politie centrale omstreeks 19:00 uur melding van diefstal van geiten bij een kunuku in Lagun. Bij aankomst van de patrouille trof men de kunuku eigenaar en ook de auto van de verdachte aan. De kunuku eigenaar verklaarde dat hij de geitendief op heterdaad betrapte toen hij een geit aan het slachten was. De verdachte rende vervolgens weg waarop de eigenaar de achtervolging inzette. Op een gegeven moment stopte de verdachte en bedreigde de eigenaar met een mes, de eigenaar stopte de achtervolging en de geitendief vluchtte te voet. De auto van de verdachte werd in beslag genomen voor verder onderzoek. De volgende dag, zondag 7 mei, werd de eigenaar van de auto gevorderd zich te melden op het politiebureau. Hier werd de verdachte, een 58-jarige man met initialen N.J.H. aangehouden wegens diefstal en stroperij en wegens vernieling. De zaak is in onderzoek.

Aanhouding voor mishandeling

In de vroege ochtenduren op zaterdag 6 mei werd een 50-jarige man met initialen N.L.L. aan de Kaya Karaña aangehouden wegens zware mishandeling met een wapen. De verdachte had een man met een stuk hout mishandeld. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De zaak wordt onderzocht.

Diefstal scooter

Op vrijdag 5 mei werd aangifte gedaan van diefstal van een grijze scooter van het merk Symorbiz, met kenteken MF-1791. De scooter stond op slot voor een woning aan de Kaya Socrates geparkeerd. Tussen 22:00 uur op donderdag 4 mei en vrijdag 5 mei 09:00 uur, hebben onbekenden de scooter meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

