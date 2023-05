CBCS a organisá simposio i mesa rondó riba tema di statistik Dato statístiko konfiabel i aktual ta esensial pa desaroyo di maneho di un banko sentral

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Dia 25 di aprel 2023, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten

(CBCS) a organisá un simposio i mesa rondó riba e tema di statistik titulá, Reliable and Timely

Statistics: Overcoming Common Data Quality Challenges. ‘Dato statístiko konfiabel i aktual ta

esensial pa toma di desishon efektivo, i ta fundamental den vários etapa di desaroyo di maneho

di un banko sentral moderno’, asina gerente di Monetary Policy, Economics & Statistics di CBCS,

Eric Matto a indiká den su komentarionan di apertura. El a sigui bisa ku ‘esaki ta konta pa maneho

monetario, stabilidat finansiero, supervishon i sistema di pago—i tur esaki ta kai bou di e mandato

di CBCS.’

CBCS a organisá e evento den kuadro di su esfuersonan pa rekolektá dato statístiko di kalidat haltu

pa por tuma desishon informá riba tereno makroekonómiko i tokante sistema finansiero i di pago.

CBCS ta kompartí e datonan akí tambe den forma agregá (agrupá) ku entidat lokal i internashonal ku

ta usa e tipo di datonan akí den nan toma di desishon. Sin embargo, sin kolaborashon di tur e

suministradónan di dato, esei lo no ta posibel. ‘Un danki ta bai na boso tur pa e kompromiso i

dedikashon kontinuo ku boso ta demostrá entregando dato konfiabel i aktualisá, i pa e konfiansa ku

boso ta pone den e datonan statístiko di CBCS’, segun Matto.

E simposio a konsistí di kuater presentashon. Esun promé, titulá From Data to Analytics: Advances in Modern Era a ser presentá pa Shekinah Dare i Ghyslaine Rollocks-Petrona di edepartamento di Data & Statistics. Nan a trata e importansia di dato en general i e benefisionan ku dato ta aportá na e

komunidatnan di Kòrsou i Sint Maarten. Nan a splika e proseso di kompilá statistik di balansa di pago i ki efekto e deskripshon di un transakshon pa transferensia online internashonal tin riba e

resultadonan statístiko akí.

E di dos presentashon, Statistics: The Lifeline for Economic Analysis & Research a ser presentá pa

Candice Henriquez i Reggie Martes di e departamento di Economic Analysis & Research. Nan a

elaborá riba kon statistik ta kontribuí na CBCS su análisis di desaroyo finansiero i ekonómiko,

investigashon (empíriko) i toma di desishon riba tereno di maneho monetario. Tambe nan a suprayá

e importansia di análisis ekonómiko pa desaroyo di maneho monetario, fiskal i ekonómiko, i tambe

kon e ta kontribuí na e trabounan di Fondo Monetario Internashonal i World Bank riba tereno di

interkambio di informashon, diálogo i konsulta.

E siguiente presentashon, Building Greater Resilience in the Financial Sector na enkargo di Ryan

Prince i Monique Thijn-Baank di e departamento di Macro-Prudential Policy & Financial Architecture, a splika kon dato ta yuda duna un bista di sierto aspekto manera kresementu di krédito den sektor bankario, e índise agregá di stabilidat finansiero i e indikadónan di solides bankario. E presentadónan a usa dato fiktisio pa simulá un senario di ‘stress test’, pa asina ilustrá kon CBCS ta monitoriá prestashon di e bankonan bou di sirkunstansia drástiko i atverso.

E último presentashon, The Benefits of the Use of Data for Innovation and Further Developments of

our Payment Systems (a ser presentá pa Luzmary Silië-Eleonora di e departamento di Payments. El a

referí na diferente estudio realisá den e último añanan. Investigashon riba tereno di inklushon

finansiero a mustra ku na Kòrsou i Sint Maarten, e kantidat di tarheta di krédito den sirkulashon ta

konsiderablemente mas haltu kompará ku e otro paisnan di Karibe. Tambe, e investigashon a revelá

ku, no opstante eksistensia di vários alternativa digital, sèn kèsh ta e medio di pago preferí na tur dos

pais.

Despues di mèrdia, un grupo selekto di partisipante a djòin e mesa rondó pa hasi pregunta mas a

fondo i ofresé feedback adishonal.

Tur e presentashonnan ta disponibel riba wèpsait di CBCS na

https://www.centralbank.cw/publications/speeches-presentations.

Willemstad, 8 di mei 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Like this: Like Loading...