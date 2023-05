Kico ta haci un bon storia? Kico ta pone cu e lector no kier stop di sigui lesa? Pakico tin storia ta asina excitante, mientras cu otro nan ta pone bo pega soño? Sea ta un buki pa mucha, of un buki pa adulto, n’e curason di tur bon buki, tin un storia bon hinca den otro. Con pa hinca esaki na un manera bon den otro? Cuminsando fin di mei, autor local Vi Frank jr. lo cuminsa duna un curso na Biblioteca Nacional Aruba tocante e topico interesante aki.

Tur hende tin un storia interesante pa conta, hopi tin gana di skirbi un buki – sea ficticio of di bida real – pero no hopi ta conoci cu e diferente tecnicanan con pa pone nan storia den un forma excitante ariba papel. Desde 29 di mei awo, autor local Vi Frank, lo duna tur es’nan interesa un bista ariba kico ta come y bebe den e mundo fascinante di hinca storia den otro. E meta di e curso aki, ta pa na final e participante bay cas c’un ‘toolbox’ yen di herment con pa logra nan meta, esta hinca un bon storia den otro cu ta pone nan lectornan pasa oranan excitante.

Aunke e ta keda algo importante, den e curso aki no lo pone atencion na gramatica, ortografia, etcetera. Participantenan por skirbi con cu nan kier, den nan idioma preferi, sea ta Papiamento, Ingles, Hulandes, o Spaño, tocante di cualkier tema of genero di nan preferencia. Locual ta bay wordo poni hopi atencion ariba ta varios tecnica con pa gara atencion dje lector di tal forma, cu e no kier laga los mas. Den e curso lo focus entre otro con pa crea personahenan interesante; con pa stimula imaginacion dje lector; di cua punto di bista lo conta e storia; con pa hinca e secuencia y escenanan den otro di tal forma cu e storia ta keda interesante y muy en particular, con pa evita erornan cu nos tur como escritor ta haci hopi biaha.

Autor Vi Frank jr. Ta duna dos curso. Un curso pa principante y un curso riba nivel Avansa. Bishita nos website pa mas informacion di e fecha/ora y con pa registra.