Rotterdammer gestoken, verdachte aangehouden

De twee hadden in een woning aan de Schonebergerweg ruzie gekregen en dat werd al snel een vechtpartij, waarbij een mes getrokken werd. Het slachtoffer was aanspreekbaar en moest naar het ziekenhuis. De vermoedelijke dader kon snel aangehouden.

In de woning was ten tijde van het steekincident nog een derde persoon aanwezig, die ongedeerd bleef. De verdachte zit vast op verdenking van poging doodslag.