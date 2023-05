Op maandag 22 mei heeft een delegatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een opwachting gemaakt bij de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Tijdens het bezoek is gesproken over de economische en financiële ontwikkelingen van Curaçao, in het kader van de artikel IV consultatie van het IMF.

Op de foto: De heer Kevin Wiseman, de heer Thomas Dowling, de heer Dmitriy Kovtun, de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout, de heer Vu Chau, mevrouw Carlijn Eijking en de heer Daniel Jenya.

