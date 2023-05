Doorbraak in cold case Maria van der Zanden

Maria van der Zanden verdween in augustus 1994 nadat ze op haar fiets vanaf haar ouderlijk huis in Putten vertrok. Eind augustus van dat jaar vindt de Duitse politie het levenloze lichaam van een vrouw in de Möhnesee in de buurt van Soest (Nordrijn-Westfalen). Na onderzoek concludeert de Duitse politie dat de vrouw waarschijnlijk door zelfdoding om het leven is gekomen. Omdat Duits onderzoek niet leidt tot het identificeren van de vrouw, konden zij haar achtergrond en omstandigheden van vertrek niet meewegen in deze conclusie. De vrouw werd begraven in een naamloos graf.

Geen link met Duitsland

In 1994 is door de Nederlandse politieonderzoek gedaan naar de vermissing van Maria. Ook in de jaren die volgden is het onderzoek meerdere keren heropend. In die onderzoeken zijn er geen aanwijzingen geweest die zouden wijzen in de richting van Duitsland. Het geautomatiseerd internationaal delen van DNA en/of dactyloscopische signalementen (vingerafdrukken) was begin jaren ’90 nog niet aan de orde. Omdat er in Duitsland geen DNA-profiel was van de onbekende dode vrouw, kon het jaren later vanuit Nederland internationaal gedeelde DNA-profiel van Maria niet tot een match leiden.

Hernieuwde aandacht

Eind maart 2023 kwam de Peter R. de Vries Foundation naar buiten met een campagne rond de vermissing van Maria van der Zanden. In de maanden voorafgaande aan deze campagne, bereidde ook het coldcaseteam van Oost-Nederland zich hierop voor. Onder andere brachten zij de vermissing internationaal onder de aandacht. Daarop is door de Duitse autoriteiten gereageerd met informatie over de onbekende dode vrouw.