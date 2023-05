Kuantu mas pueblo tin ku sufri prome ku Minister di hustisia kuminsa atende ku e problema ku tin ku arma di kandela?

Willemstad – Partido Inovashon Nashonal a tuma nota ku ultimo tempu, tin hopi kaso ku di un of otro manera uso di arma di kandela a hunga un rol den esaki. Práktikamente tur siman tin un of mas insidente kaminda sea a basha bala riba kas, outo of hende. Tambe nos por a nota ku ora polis gara un hende ku arma, hopi bia ta muchanan menor di edat ku ya a kometé un of mas echo kastigabel di gravedat.

E situashon ta sumamente alarmante, i pa protegá e pueblo aki Minister di Hustisia tin ku aktua awó i ku man fuerte. Tantu ne parti di prevenshon i tambe ne parti represivo mester bin akshonan konkreto pa asina por limpia nos kayanan.

Akshon di prevenshon: mester tin mas kòntròl na frontera pa asina evitá mas tantu posibel ku mas arma ta drenta. Equipá kuerpo polisial ku por ehempel kachó ku ta hole arma. Aktualisá e lei di “preventieve fouillering”. Duna espasio i ultimatum un bia mas pa entregá arma di kandela sin ku esaki por tin konsekuensha pa esun ku entregá esaki.

Akshon represivo: revisá e lei ku ta regulá arma di kandela i duna mas espasio pa kastigunan mas severo.

Tambe Partido Inovashon Nashonal ke puntra minister:

Kon ta ku polis su laboratorio balístiko? Nos tin e hermèntnan pa investigá i konektá arma na krimen? Kon ta pará ku revishon dje departamentu ku ta duna permit di arma? Dje armanan ku keda konfiská, tin un bista konkreto kon nan a drenta Kòrsou i foi unda nan a bin?

Di e manera aki nos di Partido Inovashon Nashonal ke a trese pueblo su doló dilanti i hala minister su atenshon pa kuminsá atende ku e asuntu aki mas lihe posibel.