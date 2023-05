Getuigen gezocht steekincident de Hoofstraat Noordwijk

In de ochtend rond 4.15 uur kwam bij de politie de melding binnen dat er op de Hoofdstraat iemand gestoken zou zijn. Hier zou een groep bestaande uit meerdere personen bij betrokken zijn. De aanleiding is vooralsnog onbekend. Het slachtoffer, een 19-jarige jongen uit Voorhout, moest naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de verdachten.

Heeft u informatie?

Is u in de nacht van zondag 28 op maandag 29 mei iets opgevallen in de omgeving van de Hoofdstraat dat met deze zaak te maken kan hebben? Neem dan contact op met de politie via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.