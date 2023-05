Jaarverslag 2022 Novus populus cogitationes novas

Nieuwe mensen, nieuwe zienswijzen



Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint

Eustatius en Saba heeft vandaag tijdens een persconferentie zijn jaarverslag en jaarrekening van

2022 aan het publiek gepresenteerd.

Het thema voor dit jaarverslag is Novus populus cogitationes novas, met andere woorden:.

Nieuwe mensen, nieuwe zienswijzen. In veel opzichten kan 2022 gezien worden als een jaar

van herstel, na twee jaar van noodgedwongen afremming door de pandemie. Voor het Hof is

dit zichtbaar geworden in het afhechten van enkele belangrijke dossiers van de bedrijfsvoering.

Zo is een besluit genomen over de herinrichting van de ondersteunende diensten en zijn de

betreffende medewerkers geplaatst in hun (nieuwe) functies. Verder is er voortgang op het

gebied van huisvesting voor het Hof in Curaçao met de instelling van een projectgroep voor de

renovatie van het Stadhuis waarin ook het Hof deelneemt. Dit is een eerste, belangrijke stap in

de terugkeer van de rechtspraak naar het monumentale ’21 trapi’ in hartje Willemstad.

Verder wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in het aantal zaken waarmee het Hof, zowel in

eerste aanleg als in hoger beroep, in 2022 te maken kreeg. Ook wordt er aandacht besteed aan

spraakmakende zaken op de verschillende vestigingen van het Hof.

Door de QR-code met uw telefoon of tablet te scannen, kunt u het interactieve jaarverslag en de

jaarrekening van het Hof lezen.