Kilo’s verdovende middelen in beslag genomen

Eerder die dag kreeg de Rotterdamse recherche informatie dat er in een woning aan de Elsa Brändströmstraat verdovende middelen zouden liggen. Tijdens de instap in de woning trof het arrestatieteam daadwerkelijk meer dan enkele honderden kilo’s harddrugs aan. De bewoners, een 44- jarige man en een 35-jarige vrouw zijn aangehouden. Wat hun rol is wordt verder onderzocht. De partij drugs worden vernietigd.

Melden helpt!

Ziet u een verdachte situatie of heeft u informatie die van belang kan zijn in dit onderzoek, bel dan 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden.