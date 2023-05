Eksitoso di 20 Konferensia Annual di Liderasgo Femenino na Kòrsou

No por para un lider feminino

Willemstad – ‘Determinashon, ke ta mihó i sa dikon abo ta den un posishon di liderasgo’.

Eseinan ta e afirmashonnan ku a keda bini dilanti durante di e di 20 Konferensia Annual di Liderasgo Femenino na Kòrsou den Avila Beach Hotel na Kòrsou.

E evento úniko aki a kuminsá ku palabranan i invokashon di Victoria Wild.

Presidente di Parlamentu di Kòrsou sra. Charetti America tabatin palabra di apertura.

El a bisa ku ‘lidernan femenino ku kura, i no ta kibrá mas, tin responsabilidat pa empoderá otronan i usa nan plataforma pa hasi esaki’.

Entrenadó prágmatiko i influensiadó pa produktividat Shamilla Williams, for di Aruba, a duna un splikashon kon hende muhé por usa nan siklo di menstruashon pa logra mas produktividat i kon usa sierto fecha spesífiko pa ta mas influensiadó i efisiente.

Dr. Anastacia Vanessa Lewis for di islanan di Bahamas, ta CEO di e organisashon pa empoderá hende muhé: ‘Woman Wife Entrepreneur Network’, un grupo global di hende muhé ku ta buska pa stimulá otro ku tutoría i ku un ret di kontakto finansiero.

Énfasis di su presentashon tabata kon hende muhé individualmente por ta mihó posibel, dor di konsientemente hasi uso di poder di resiprosidat. ‘No ta konsiente di ku no por tuma so sin duna, ta mina poder di hende muhé’.

Inisiadó i organisadó Reyna Joe a splika kon importante e konferensia aki ta pa kada hende muhé ambisioso, espesialmente esnan hasiendo un karera i tambe esnan ku ta wak bèk riba nan karera.

Masha kapasidat valioso ta bayendo pèrdí ora ku e hende muhé no tin stabilidat mental, emoshonal i/òf físiko pa ta produktivo.

Kreando mas konsiensia bou di hende muhé ketu bai ta un reto, tambe entre hende muh ku mester sa mihó.

E di 20 evento a kontinuá despues di e konferensia ku un evento di retiro di 3 dia kaminda ku partisipantenan a bai mas profundo den e tópiko di kon por ta un hende ku nada no por par’é.

Esaki a bira un enkuentro dinámiko i poderoso ku a inkluí kompartimentu di sabidoria, siñansa i oportunidat pa nètwèrk.

E deseo a keda ekspresá pa bini ku mas evento asina.

Gratitut ta bai na kada persona ku a hasi e di 20 Konferensia Annual di Liderasgo Femenino na Kòrsou atrobe un eksperensia balioso, ku sigur a resultá ku partisipantenan a haña sea hèrmènt èkstra òf nobo pa ta mihó na unda ku nan ta.

Kontribushon i sosten atrobe e aña aki di sùr Dr. Norma Angel MM, Dr. Justine Heyden, Jason Rafaël i MC Nelly Rosa a hasi ku por wak bèk riba éksito di e di 20 evento.

Pa mas informashon por bishitá riba facebook: About Female Leadership.

Riba e potrètnan por mira

Oradónan Charetti America i Shamilla Williams, a risibí e poderoso hèrmènt femenino ku ta e ‘palu di funchi’, pa prepará funchi loke ke men ku por us’é pa traha un bon kuminda pero tambe pa defendé bo mes kuné. Ta pòst esun di Dr. Anastacia Lewis p’é.

Geslaagde 20e Female Leadership Events op Curaçao

Vrouwelijke leiders zijn niet te stoppen

Willemstad – ‘Vastberadenheid, beter willen worden, steun en weten waarom je een leidinggevende functie hebt’. Dat waren de terugkerende affirmaties tijdens het 20e Jaarlijkse Female Leadership Event afgelopen vrijdag in het Avila Beach Hotel op Curaçao.

Dit unieke evenement begon met de woorden en gebed van conferentiestarter Victoria Wild.

Voorzitter van de Staten van Curaçao, mevrouw Charetti America, sprak de openingswoorden.

Ze zei dat ‘vrouwelijke leiders die eenmaal genezen zijn en niet langer gebroken zijn, de verantwoordelijkheid hebben om anderen in hun kracht te zetten en onze platforms te gebruiken om anderen in hun kracht te zetten’.

Pragmatisch trainer en productiviteitsbeïnvloeder Shamilla Williams uit Aruba gaf uitleg over hoe vrouwen hun menstruatiecyclus kunnen gebruiken om meer productiviteit te bereiken en specifieke datums kunnen gebruiken om invloedrijker en efficiënter te zijn.

Dr. Anastacia Vanessa Lewis van de eilanden van de Bahamas, is CEO van de vrouwenorganisatie ‘Woman Wife Entrepreneur Network’, een wereldwijde groep vrouwen die elkaar naar een hoger niveau willen tillen door middel van mentorschap en financiële netwerken. Haar presentatie ging over hoe iedere vrouw individueel op haar best kan zijn, door zich bewust te zijn van de kracht van wederkerigheid. ‘Door niet bewust te zijn van niet alleen nemen maar ook geven, ondermijnen vrouwen hun macht’.

Initiatiefnemer en organisator Reyna Joe legde uit hoe belangrijk zo’n congres is voor elke ambitieuze vrouw, zeker voor degenen die aan een carrière werken of terugkijken op hun carrière. Zoveel waardevolle mankracht gaat verloren wanneer vrouwen niet in de juiste mentale, emotionele en/of fysieke conditie verkeren om productief te zijn. Meer bewustzijn creëren bij vrouwen is nog steeds een uitdaging, zelfs onder vrouwen die beter zouden moeten weten.

Na de conferentie ging het 20e evenement verder als een driedaagse retraite waar deelnemers dieper ingingen op het onderwerp hoe je niet te stoppen kunt zijn.

Dit werd een dynamische, machtige bijeenkomst met onder meer het delen van wijsheid, leringen en de mogelijkheid om te netwerken.

De wens werd geuit om er meer van te hebben.

Dankbaarheid gaat uit naar iedereen die de 20e Female Leadership Events op Curaçao mogelijk heeft gemaakt, een waardevolle ervaring die er zeker toe leidt dat de deelnemers nu extra of nieuwe gereedschappen hebben om beter van dienst te kunnen zijn, waar ze ook zijn.

De bijdrage en steun ook dit jaar weer van congresadviseur Zuster Dr. Norma Angel MM, Dr. Justine Heyden, technisch directeur Jason Rafaël en MC Nelly Rosa maakten het mogelijk terug te kijken op het succes van dit 20ste evenement.

Ga voor meer informatie naar facebook: About Female Leadership

Op de foto’s: – Sprekers Charetti America en Shamilla Williams ontvingen het vrouwelijke gereedschap een ‘palu di funchi’, het gebruiksvoorwerp om maïsmeel te bereiden, en het kan worden gebruikt voor gezond koken en ook als verdedigingsinstrument.

Die van Dr. Anastacia Lewis wordt opgestuurd naar haar.

Successful 20th Female Leadership Events in Curaçao

Female Leaders are unstoppable

Willemstad – ‘Determination, wanting to be better, support and knowing why you are in a leadership position’.

Those were the recurring affirmations during the 20th Annual Female Leadership Event last Friday at the Avila Beach Hotel in Curaçao.

This unique event started with the words and invocation by conference starter Ms. Victoria Wild.

President of the Parliament of Curaçao Mrs. Charetti America had the opening words. She said that ‘female leaders once healed, and no longer broken, have the responsibility to empower others and use our platforms to empower others’.

Pragmatic Trainer and Productivity Influencer Shamilla Williams, from Aruba, gave an explanation on how women can use their menstrual cycle to reach more productivity and use specific dates to be more influential and efficient.

Dr. Anastacia Vanessa Lewis from the Islands of the Bahamas, is CEO of the Woman’s Empowerment Organization Woman Wife Entrepreneur Network, a global group of women, who seek to carry each other higher through mentorship and financial networking.

Her presentation focused on how each woman individually can be at her best, by being conscious of the power of reciprocity. ‘Not being aware of not only taking but also giving, women undermine their power’.

Initiator and organizer Reyna Joe explained how important a conference like this is for every ambitious woman especially those working on a career or who are looking back on their career.

So much valuable manpower gets lost when women are not in the right mental, emotional, and/or physical condition to be productive. Creating more awareness among women is still a challenge even among women who are supposed to know better.

After the conference, the 20th event continued as a 3-day retreat where participants went deeper into the topic of how to be unstoppable.

This became a dynamic mighty gathering that included sharing wisdom, teachings, and the opportunity to network.

The desire was expressed to have more of these.

Gratitude goes to each and every person who made the 20th Female Leadership Events in Curaçao, a valuable experience that for sure results in the participants having extra or new tools, to be able to be better of service wherever they are.

The contribution and support again this year of conference adviser Sister Dr. Norma Angel MM, Dr. Justine Heyden, technical director Jason Rafaël and MC Nelly Rosa made it possible to be able to look back at the success of this 20th event.

For more information please visit facebook: About Female Leadership.

On the pictures:

Speakers Charetti America and Shamilla Williams, received the female power tool a ‘palu di funchi’, the utensil to prepare corn meal, and it can be used for healthy cooking and also as a defensive instrument. Dr. Anastacia Lewis will get hers via snail mail.