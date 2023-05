Notisia di polis di djaluna 29 di mei te ku djárason 31 di mei 2023 / Politieberichten van maandag 29 mei tot en met woensdag 31 mei 2023

Notisia di polis di djaluna 29 di mei te ku djárason 31 di mei 2023

Aksidente

Den oranan di anochi riba djamars 30 di mei, un aksidente a tuma lugá riba Kaya Papa Cornes. Un outo a kore bai dal den un kashi di koriente. E shofùr a deklará ku pa un tempu kaba su outo tin problema ku brek. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko. Pa motibu ku tabatin holó di huma, brantwer i e kompania di elektrisidat a bini na e sitio. Despues di un investigashon kòrtiku, por a konstatá ku no tabatin kandela pero ku mester a remplasá un piesa.

Búskeda di hòmber pèrdí un biaha mas sin resultado

Riba djamars 30 di mei a sigui ku búskeda di e hòmber pèrdí Arthur “Turbo” Cecilia. For di den oranan di mainta a kontinuá e búskeda bou di guia di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) den kolaborashon ku Wardakosta, ku tabata buska tantu riba tera komo ku helikòpter.

Pa 12 or di mèrdia a terminá ku e búskeda sin resultado. Polis ta keda ku debido atenshon pa e kaso i ta pidi kualkier persona ku por a mira òf tende algu, tin informashon òf sa paradero di Arthur “Turbo” Cecilia, pa tuma kontakto ku polis na 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 29 mei tot en met woensdag 31 mei 2023

Aanrijding

In de avonduren op dinsdag 30 mei vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Papa Cornes. Een auto reed tegen een elektriciteitskast. De bestuurder verklaarde dat hij al langer problemen heeft met de remmen van de auto. De ambulance transporteerde de bestuurder naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Doordat het naar brandrook rook, kwamen de brandweer en het elektriciteitsbedrijf ter plekke. Na een korte onderzoek kon geconstateerd worden dat er geen brand was maar dat er een onderdeel wel vervangen moest worden.

Zoektocht vermiste man nogmaals zonder resultaat

Op dinsdag 30 mei ging de zoekactie naar de vermiste man, Arthur “Turbo” Cecilia, door. Vanaf de ochtenduren werd de zoektocht voortgezet onder leiding van het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met de Kustwacht die ter land en in de lucht met de helikopter meezochten.

Om 12 uur werd de zoekactie afgerond zonder resultaat. De politie behoudt de nodige aandacht voor deze zaak en verzoekt een ieder die Arthur “Turbo” heeft gezien, informatie heeft of zijn verblijfplaats weet, om contact op te nemen met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.