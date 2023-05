Tweede Kamer opent haar deuren tijdens ‘Rondje Rechtsstaat’ op zaterdag 3 juni

30 mei 2023

De Tweede Kamer opent op zaterdag 3 juni 2023 van 10.00 tot 17.00 uur haar deuren voor iedereen die een ‘Rondje Rechtsstaat’ wil doen. Het publiek kan van alles te weten komen over de Grondwet die, zoals we die nu kennen, 175 jaar bestaat.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen meedoen aan een breed scala van activiteiten. Zo is het mogelijk om plaats te nemen op de publieke tribune van de plenaire zaal, te stemmen met de voeten of een zetelselfie te maken. Ook komt het publiek meer te weten over 175 jaar Grondwet, hoe de Grondwet is ontstaan, wat de wet voor de Tweede Kamer betekent en waarom deze zo belangrijk is.

Open deuren bij verschillende instituties

De open dag vindt plaats tijdens de eerste Week van de Rechtsstaat, die loopt van dinsdag 30 mei tot en met zaterdag 3 juni. Naast de Tweede Kamer openen ook de Eerste Kamer, het Kabinet van de Koning, de Raad van State, de Hoge Raad, de Raad voor de rechtspraak, de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen, het Nationaal Archief, de Autoriteit Persoonsgegevens en het Schadefonds Geweldsmisdrijven hun deuren op die dag.

Rol in rechtsstaat

Tijdens het ‘Rondje Rechtsstaat’ kan iedereen deze tien instituties die de rechtsstaat vormgeven bezoeken, kennismaken met de professionals die daar werken en informatie krijgen over hoe een wet tot stand komt, hoe een rechter tot zijn uitspraak komt en welke rol de verschillende instituties spelen in onze democratische rechtsstaat.

Programma

Speurtocht voor kinderen: hele dag

Bezoek plenaire zaal, selfies maken, Grondwetstrijd, tentoonstellingen: hele dag

Quiz ‘Stemmen met je voeten’: 10.30, 11.30, 12.45, 14.00 en 15.15 uur

Workshop Grondwet van 1848 (30 minuten): 12.00 en 14.30 uur

Workshop Grondwet van 1983 (30 minuten): 12.45 en 14.00 uur

Workshop Grondwet van 2023 (30 minuten): 13.30 en 16.00 uur

Lees meer via Bezoek de Tweede Kamer tijdens ‘Rondje Rechtsstaat’ op zaterdag 3 juni | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Meer informatie

Het hele programma van de Week van de Rechtsstaat vindt u op de website van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen. Voor vragen over het programma ven de Tweede Kamer kunt u contact opnemen met de Stafdienst Communicatie van de Tweede Kamer via 070 318 30 03 of persvoorlichting@tweedekamer.nl | www.tweedekamer.nl.

Inhoud workshops over de Grondwet

Workshop 1: De Grondwet van 1848

1848: De Grondwet van 1848 wordt ook wel de Grondwet van Thorbecke genoemd. Met deze Grondwet werd de basis gelegd voor de parlementaire democratie zoals we die nu kennen. Hoogleraar staatsrecht Gerhard Hoogers komt vertellen hoe de Nederlandse politiek hierdoor veranderde. Hij zal ook ingaan op wat er nog niet in deze Grondwet stond. De slavernij was bijvoorbeeld nog niet afgeschaft en de Caribische delen van het Koninkrijk bleven onderbelicht.

Workshop 2: De Grondwet van 1983

1983: In 1983 werden belangrijke rechten in de Grondwet opgenomen, zoals het recht op demonstratie en de sociale grondrechten. Over het belang van deze wijziging komt Bas de Gaay Fortman vertellen. Hij was als Tweede Kamerlid én als Eerste Kamerlid bij deze grote wijziging betrokken.

Workshop 3: De Grondwet van 2023

2023: Artikel 1, het discriminatieverbod is het bekendste artikel uit onze Grondwet. In 2023 is hieraan toegevoegd dat discriminatie op basis van seksuele gerichtheid en handicap verboden is. Kirsten van den Hul, voormalig lid Tweede Kamer (een van de initiatiefnemers voor deze wijziging), Marijke Osinga van Voorall, belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking en Thijs Hardick van Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte gaan in op de vraag waarom deze toevoeging belangrijk is.