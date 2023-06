Man vast in onderzoek naar grootschalig crimineel ondergronds bankieren van honderden miljoenen

Start onderzoek

Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket op 12 juli 2022 het onderzoek. De man wordt verdacht van het leidinggeven en deelnemen aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van criminelen. Via cryptocommunicatie stuurde de verdachte een koeriersnetwerk in Nederland aan, die in zijn opdracht voor honderden miljoenen euro’s aan contante geldbedragen heeft verplaatst. Vermoedelijk is dit contante geld uit misdrijf afkomstig. Dankzij de uitstekende samenwerking met Griekenland kon de verdachte worden aangehouden en zal deze worden overgeleverd aan Nederland.

Crimineel ondergronds bankieren

Het (ondergronds) verplaatsen van misdaadgeld is van cruciaal belang voor het laten draaien van de internationaal opererende georganiseerde misdaad. Crimineel ondergronds bankieren is een vorm van georganiseerde criminaliteit. Daarbij worden, binnen een netwerk van ondergrondse bankiers en valutabrokers, grote hoeveelheden contant geld verplaatst of omgezet in cryptovaluta. Dit geld is voornamelijk afkomstig uit drugshandel en wordt gebruikt voor investeringen in vermogen of criminele activiteiten.

Via het netwerk van ondergrondse bankiers kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat het geld fysiek de grens over hoeft te gaan. Een ondergrondse bankier is daarmee een sleutelfiguur, een cruciale schakel, in de georganiseerde misdaad.

Speerpunt OM en politie

Het aanpakken en bestrijden van crimineel ondergronds bankieren is een speerpunt van de politie en het OM. De Dienst Landelijke Recherche en Dienst Landelijke Informatie Organisatie, onderdeel van de Landelijke Eenheid van de politie, en het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie ontwikkelden binnen de TF-UB een systeemaanpak voor het bestrijden van de meest ondermijnende internationaal opererende netwerken van ondergrondse bankiers en valutabrokers. Vanwege het internationale karakter van crimineel ondergronds bankieren werkt de TF-UB onder andere met Europol aan de bestrijding van dit fenomeen.