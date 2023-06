Nog veel onduidelijk over geweldsincident in woning

Op zaterdag 3 juni 2023 om 2.45 uur komt de melding binnen bij het operationeel centrum. Een woning aan het plein is overvallen door meerdere mannen en er zijn mensen gewond geraakt. Politie en ambulance spoeden zich naar de woning waar ze een man en een vrouw aantreffen bij de woning. Ze verklaren in de woning te verblijven en zijn kort daarvoor in die woning mishandelt zijn door mogelijk vier gemaskerde mannen. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de slachtoffers. De agenten doorzoeken de woning waar ze verder niemand meer aantreffen. Zo op het eerste oog zijn er geen spullen meegenomen. De slachtoffers worden naar het ziekenhuis gebracht en er zal later een aangifte opgenomen worden.

Onderzoek

Het mannelijke slachtoffer heft met de mannen gevochten waardoor ze mogelijk gevlucht zijn zonder buit. Getuigen hebben de mannen mogelijk in de omgeving zien rennen en geven aan dat ze misschien in een auto zijn gestapt. De woning wordt een plaats delict en een onderzoek wordt gestart. Er zijn nog veel vragen en het rechercheteam roept dan ook getuigen op om zich te melden. Ook hopen ze dat mensen, die iets van deze zaak afweten zich melden bij de politie met hun verhaal. En er zijn mogelijk camerabeelden in de omgeving van de woning van de verdachten. Heeft u die, meldt dat dan.

Uw informatie kunt u geven:

– via de banners onder dit bericht

– via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

– via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

– anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

– anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)