UPDATE Man aangehouden na vondst overleden vrouw in Gameren

In het kader van het onderzoek dat momenteel uitgevoerd wordt in en om een woning aan de Beemstraat is een man aangehouden. Gistermiddag kregen agenten een melding dat er een overleden vrouw was aangetroffen in de woning. Nader onderzoek moet verder uitwijzen wat er precies in de woning gebeurd is en wat de betrokkenheid van de aangehouden man is geweest bij het overlijden van de vrouw.

Het onderzoek is momenteel in volle gang. Op dit moment onderzoekt de politie wat de toedracht is van het overlijden van de vrouw. Gistermiddag is de straat afgezet om goed en nauwkeurig onderzoek te kunnen doen. Zo’n uitgebreid onderzoek kun je echter maar één keer goed doen. Het onderzoeksteam bekijkt momenteel diverse scenario’s. De man zit vast en zijn betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw wordt verder onderzocht. Daarnaast staat er op dit moment ook een PD- unit in de straat, zodat diverse specialismen vanuit politie samen kunnen werken en onderzoek in en om de woning kunnen doen. De verwachting is dat de PD- unit er de komende dagen nog staat.