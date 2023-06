In hoger beroep tot zestien jaar gevangenisstraf geëist voor leden criminele organisatie Oss

Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep gevangenisstraffen tot zestien jaar voor dertien verdachten. Het OM stelt dat de verdachten, onder wie de vermeende leider Martien R. uit Oss, een criminele organisatie vormden. De groep hield zich gedurende langere tijd onder andere bezig met grootschalige wapenhandel, internationale drugshandel en witwassen. “Verdachten die gewoon doorgaan met wat ze deden. Verdachten die geen tegenspraak dulden. Verdachten die zich onaantastbaar wanen. Het is ondermijning met hoofdletters geschreven”, aldus de advocaten-generaal in het requisitoir vandaag.

Vanaf 2018 hield de politie een grootschalig onderzoek naar de verdachten. Ruim 1,5 jaar lang zijn diverse locaties waar de verdachten verbleven en auto’s afgeluisterd. In de opgenomen gesprekken komt een beeld naar voren van een zeer goed georganiseerd crimineel samenwerkingsverband. Tijdens invallen in november 2019 worden op verschillende locaties in Noord-Brabant kilo’s drugs, tientallen automatische wapens, honderden kogels en explosieven gevonden door de politie. Ook worden diverse verdachten aangehouden.

De 52-jarige Martien R. wordt door het OM gezien als voortrekker en drijvende kracht van de criminele organisatie. Vanuit een woonwagenkamp in Oss stuurt hij de andere verdachten, waarvan de meeste familieleden zijn, aan en neemt de belangrijke beslissingen. Ook moeten de andere verdachten verantwoording aan hem afleggen.

Zelf was hij betrokken bij het importeren van grote partijen cocaïne uit Zuid-Amerika, een transport van 99 kilo MDMA en bij wapenhandel en witwassen. De rechtbank veroordeelde Martien R., wat het OM betreft terecht, tot het strafmaximum in deze zaak: een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 16 jaar. In hoger beroep eist het OM diezelfde straf.

Overzicht eisen:

Arnold M.: een gevangenisstraf van 14 jaar.

Anton R.: een gevangenisstraf van 10 jaar en 8 maanden.

Toon R. (neef van Martien R.): een gevangenisstraf van 10 jaar en 8 maanden.

Bart H.: een gevangenisstraf van 10 jaar en 8 maanden.

Toon R. (broer van Martien R.): een gevangenisstraf van 9 jaar.

Bea T.: een gevangenisstraf van 6 jaar.

Anjo R.: een gevangenisstraf van 5 jaar.

Tinus R.: een gevangenisstraf van 5 jaar.

Siebren M.: een gevangenisstraf van 9 jaar.

Driekus N.: een gevangenisstraf van 8 jaar.

Martien N.: een gevangenisstraf van 9 jaar.

Kaan D.: een gevangenisstraf van 4 jaar.