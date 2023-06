Man aangehouden na melding mogelijk vuurwapen

Rond 22:30 uur komt bij de meldkamer een melding binnen dat een man op de Korreweg loopt met een mogelijk vuurwapen in zijn handen. Meerdere agenten gaan met spoed ter plaatse. Al snel blijkt dat de man nog in de omgeving van de Korreweg moet zijn. Na een korte zoektocht in de omgeving worden agenten aangesproken vanaf een balkon van een woning aan de Antillenstraat. De man op het balkon voldoet aan het signalement van de man op de Korreweg, waarover een kort daarvoor melding binnenkwam. Hij wijst met een voorwerp richting agenten. Omdat de eerdere melding was dat er iemand met een mogelijk vuurwapen over straat liep, nemen de agenten geen enkel risico. Zij richten hun dienstwapen en een stroomstootwapen op de man. De agenten roepen de man meerdere keren aan en krijgen hierop contact met de verdachte. Hij werkt mee en wordt aangehouden. Het gaat om een 58-jarige man uit Groningen.

Belangrijke informatie of camerabeelden? Neem contact met ons op!

In de woning werd geen vuurwapen aangetroffen. Vandaag (zondag) gaat het onderzoek op de locatie van de aanhouding verder en wordt de verdachte verhoord. Hij zit op dit moment nog vast. De politie spreekt met getuigen en onderzoekt camerabeelden. Bent u getuige geweest, heeft u misschien camerabeelden of andere belangrijke informatie voor het onderzoek? Neem dan contact met ons op. Dat kan door gebruik te maken van het online tipformulier onderaan deze pagina of door te bellen met 0900-8844. Anoniem uw informatie delen kan ook. Belt u dan met 0800-7000.