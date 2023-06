Minister Javier Silvania

SLUIT EEN BETALINGSREGELING VOOR UW BELASTINGSCHULDEN VOOR 1 JULI

EN VOORKOM 6,75% INVORDERINGSRENTE!

Sinds 1 april jl. wordt door de belastingdienst 6,75% invorderingsrente in rekening gebracht over de openstaande belasting- en premieschulden. Deze invorderingsrente kunt u voorkomen door voor 1 juli een betalingsregeling te treffen met de belastingdienst voor uw volledige openstaande schuld. Zolang als u voldoet aan de voorwaarden die aan deze betalingsregeling zijn verbonden, zal geen invorderingsrente in rekening worden gebracht. Indien u zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt alsnog met terugwerkende kracht invorderingsrente in rekening gebracht over het resterende openstaande bedrag. De belastingdienst roept belastingschuldigen dan ook op om voor 1 juli een betalingsregeling te treffen. Een verzoek om uw debiteurenkaart alsmede een aanvraag voor een betalingsregeling kunt u indienen via info.belastingdienst@gobiernu.cw. In de meeste gevallen zal het niet nodig zijn om hiervoor naar de belastingdienst te WTC te komen. Indien u voor 1 juli de betalingsregeling afsluit, dan wordt ook over de periode van 1 april tot en met 1 juli geen invorderingsrente in rekening gebracht. Deze overgangsregeling is bedoeld om belastingplichtigen niet onnodig op kosten te jagen en geldt voor zowel particulieren als voor zakelijke belastingschuldigen. Na 1 juli zal echter in alle gevallen invorderingsrente in rekening worden gebracht ook als u na die datum een betalingsregeling sluit.