Notisia di polis di djabièrnè 9 di yüni te ku djaluna 12 di yüni 2023 / Politieberichten van vrijdag 9 juni tot en met maandag 12 juni 2023

Notisia di polis di djabièrnè 9 di yüni te ku djárason 14 di yüni 2023

Detenshon pa destrukshon

Alrededor di 5.20 or di atardi riba djabièrnè 9 di yüni, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di destrukshon na un establesimentu di hóreka situá na Kaya Neerlandia. E sospechoso a tira un piedra dor di un bentana di glas. A detené e hòmber di inisial J.A.T.O. di 45 aña di edat pa destrukshon.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 9 di yüni, a para un vehíkulo riba Kaya Papa Cornes pa kòntròl. Durante e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin su papelnan di seguro bálido i a haña un prosèsferbal pa esaki. Riba e mesun dia, alrededor di 11.30 or di mainta a para shofùr di un skuter riba Kaya Karibe pa manehá sin un hèlm bistí. El a haña un prosèsferbal pa esaki. Den oranan trempan di anochi, alrededor di 6.50 or, a para shofùr di un outo riba Kaya Gilberto F. Croes en konekshon ku uzo di telefòn selular miéntras ta manehá i el a haña un prosèsferbal pa esaki. Alrededor di 10.30 or di anochi a para dos shofùr riba Kaya Libertador Simon Bolivar pa manehá den direkshon prohibí. Tur dos a haña un prosèsferbal di kua un di nan a haña tambe un prosèsferbal pa manehá sin papelnan di seguro.

Den oranan di mardugá riba djasabra 10 di yüni, a para dos diferente vehíkulo pa kòntròl. Riba Kaya Nikiboko Sùit a para un vehíkulo pa kore den direkshon prohibí. Durante e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin su papelnan di seguro i a haña un prosèsferbal pa ámbos violashon. Mas despues un patruya a topa ku un vehíkulo ku tabata kore ku velosidat haltu riba Kaya Bamba. Na promé instante e shofùr a neglishá e señal di polis pa para, pero a para despues di un persekushon kòrtiku. Durante e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin reibeweis i tampoko papelnan di seguro i a haña un prosèsferbal pa ámbos violashon. Alrededor di 11 or di mainta, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. Durante kòntròl riba dokumentonan konserní, un di e shofùrnan a haña un but pa manehá sin un reibeweis i sin seguro.

Riba djasabra 10 di yüni alrededor di 6 or di atardi a para un vehíkulo na Kaya Apelsina pa kòntròl. Durante e kòntròl a resultá ku e shofùr tabata menor di edat i tabata manehá di e manera ei sin reibeweis. Ademas e vehíkulo no tabata sigurá. E shofùr a haña un prosèsferbal pa ámbos violashon. Tata di e menor di edat tambe a haña un prosèsferbal pa laga e yu manehá. Algun ratu despues, alrededor di 6.30 di anochi a para un vehíkulo den ‘centrumgebied’ pa uzo di telefòn miéntras ta manehá. E shofùr pa e motibu aki a haña un prosèsferbal. Mas despues, alrededor di 8.30 di anochi a para shofùr di un skuter riba Kaya Andres A. Emerenciana pa manehá sin plachi di number. Durante e kòntròl a resultá ku e shofùr no tabatin un reibeweis i tampoko papelnan di seguro. E shofùr a haña un prosèsferbal pa tur tres violashon. A konfiská e skuter pa mas investigashon pa motibu di karakterístikanan sospechoso riba e skuter.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djasabra 10 di yüni, un patruya a para un vehíkulo riba Kaya L.D. Gerharts pa kòntròl. A resultá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl i a detené. Ta trata di un hòmber di inisial E.K.Q.L. di 41 aña di edat.

Riba e mesun dia, alrededor di 9.30 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon tokante un shofùr ku probablemente ta bou di influensia di alkohòl riba Kaya Thomas M. Marchena. Algun minüt despues, un patruya a topa ku e vehíkulo i despues di un kòntròl a detené e hòmber di inisial J.F.O. di 64 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia.

Detenshon di dos hòmber

Alrededor di 10.30 or di anochi riba djasabra 10 di yüni, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di un persona fuma i no deseá na un bibienda na Kaya Kamari. Na momentu ku polis a pidi e persona no deseá pa bandoná tereno di e kas, el a bira agresivo kontra polis, a insultá nan i agredí nan físikamente. Miéntras ku polis tabata detené e hòmber, un di dos sospechoso a bini i purba stroba detenshon di e promé sospechoso dor di uza violensia físiko kontra e agentenan. A detené ámbos hòmber. A detené e promé sospechoso, un hòmber di inisial N.R.C. di 46 aña di edat pa delito kontra órden públiko, pa insulto, maltrato i delito kontra libertat personal. A detené e di dos sospechoso, un hòmber di inisial J.M.F.P. di 21 aña di edat pa delito kontra órden públiko i pa maltrato.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense no ta tolerá niun tipo di violensia ferbal òf físiko kontra nos agentenan. Aparte di detenshon pa e delitonan kometé, e agentenan tin tur derecho pa entregá un keho kontra e sospechoso(nan) pa kualkier forma di maltrato ku nan ta eksperensiá tantu ku unifòrm òf sin unifòrm. Un komportashon trankil di un i tur durante kòntròl i na momentu di konstatá violashon, ta kondusí na un solushon pasífiko ku ta deseabel pa un i tur.

Detenshon

Riba djadumingu 11 di yüni alrededor di 11.15 or di anochi, a detené un hòmber di inisial S.J. di 33 aña di edat riba Kaya Neerlandia pa motibu ku el a nenga di paga su resibu na un establesimentu di hóreka.

Ladronisia di skuter

Riba djaluna 12 di yüni, polis a risibí notifikashon di u ladronisia di skuter for di un bibienda na Kaya Hulanda. Ta trata di un skuter di hür koló pretu ku strepi hel i oraño ku plachi di number MF-2370. Investigashon den e kaso ta andando.

Kiebro den kas

Riba djamars 13 di yüni a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Saturnus. Entre 5.30 or di atardi i 10.30 or di anochi deskonosínan a kibra drenta i a bai ku entre otro sèn kèsh. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 9 juni tot en met woensdag 14 juni 2023

Aanhouding vernieling

Op vrijdag 9 juni omstreeks 17.20 uur heeft de centrale meldkamer melding gekregen over vernieling bij een horecagelegenheid gelegen aan de Kaya Neerlandia. De verdachte zou een steen hebben gegooid door het glazenraam. De 45-jarige man met initialen J.A.T.O. is aangehouden wegens vernieling.

Bekeuringen voor verkeersovertredingen

In de nachtelijke uren op vrijdag 9 juni, is een voertuig gestopt op de Kaya Papa Cornes ter controle. Tijdens de controle bleek de bestuurder niet in bezit te zijn van geldige verzekeringsdocumenten en is hiervoor bekeurd. Later die dag, omstreeks 11.30 uur is de bestuurder van een scooter gestopt omdat hij zonder een helm op reed op de Kaya Caribe. Hij is hiervoor bekeurd. In de vroege avonduren, omstreeks 18.50 uur is een bestuurder van een auto gestopt op de Kaya Gilberto F. Croes wegens het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden en is hiervoor bekeurd. Omstreeks 10.30 uur zijn twee bestuurders gestopt op de Kaya Libertador Simon Bolivar wegens het inrijden waar verboden en beide bestuurders zijn bekeurd hiervoor en één van ze is daarbij ook bekeurd wegens het rijden zonder verzekeringsdocumenten.

In de nachtelijke uren op zaterdag 10 juni zijn er twee verschillende voertuigen gestopt ter controle. Op de Kaya Nikiboko Zuid is een voertuig gestopt wegens het inrijden waar verboden. Tijdens de controle bleek de bestuurder niet in bezit van verzekeringsdocumenten en is voor beide overtredingen bekeurd. Later op de Kaya Bamba heeft een politie patrouille een voertuig tegengekomen die met hoge snelheid reed. In eerste instantie negeerde de bestuurder de stopteken van de politie, maar kwam na een korte achtervolging tot stilstand. Tijdens de controle bleek de bestuurder niet in bezit te zijn van een rijbewijs en ook geen verzekeringsdocumenten en is voor beide overtredingen bekeurd. Omstreeks 11.00 uur vond er een aanrijding plaats tussen twee voertuigen op de Kaya Nikiboko Noord. Tijdens de controle is één van de bestuurders bekeurd wegens het rijden zonder rijbewijs en zonder verzekering.

Op zaterdag 10 juni omstreeks 18.00 uur is een voertuig gestopt op de Kaya Apelsina ter controle. Tijdens de controle bleek de bestuurder minderjarig te zijn en reed aldus zonder rijbewijs. Bovendien was de voertuig niet verzekerd. De bestuurder is voor beide overtredingen bekeurd en de vader van de bestuurder is bekeurd wegens het doen of laten rijden. Momenten later, omstreeks 18.30 uur is een voertuig gestopt in het centrumgebied wegens het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden. De bestuurder is naar aanleiding hiervan bekeurd. Vervolgens, omstreeks 20.30 uur is de bestuurder van een scooter gestopt op de Kaya Andres A. Emerenciana wegens het rijden zonder kentekenplaat. Tijdens de controle bleek de bestuurder niet in bezit te zijn van een rijbewijs of verzekeringsdocumenten. De bestuurder is voor alle drie overtredingen bekeurd en zijn scooter is in beslaggenomen voor nader onderzoek naar aanleiding van verdachte kenmerken op de scooter.

Aanhoudingen rijden onder invloed

In de nachtelijke uren van zaterdag 10 juni heeft een politiepatrouille een voertuig gestopt op de Kaya L.D. Gerharts ter controle. De bestuurder bleek onder de invloed van alcohol te zijn en is aangehouden. Het gaat om de 41-jarige man met initialen E.K.Q.L.

Op dezelfde dag omstreeks 21.30 uur kreeg de centrale meldkamer melding over een bestuurder die vermoedelijk onder invloed van alcohol achter het stuur zat op de Kaya Thomas M. Marchena. Enkele minuten later heeft een politiepatrouille het voertuig aangetroffen en na een controle is de 64-jarige man met initialen J.F.O. aangehouden wegens rijden onder invloed.

Twee mannen aangehouden

Op zaterdag 10 juni omstreeks 22.30 uur kreeg de centrale meldkamer melding over een ongewenste dronken persoon bij een woning aan de Kaya Kamari. Op het moment dat de politie de ongewenste man van het terrein wilde verwijderen, werd hij agressief tegen hen, beledigde hen en viel hen fysiek aan. Terwijl de politie de man aanhield, kwam een tweede verdachte en probeerde de aanhouding van de eerste verdachte te belemmeren door fysiek geweld te gebruiken tegen de agenten. Beide mannen zijn aangehouden. De eerste verdachte, een 46-jarige man met initialen N.R.C., is aangehouden voor misdrijven tegen het openbaar gezag, belediging, mishandeling en misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid. De tweede verdachte, een 21-jarige man met initialen J.M.F.P., is aangehouden voor misdrijven tegen het openbaar gezag en mishandeling.

Het Korps Politie Caribisch Nederland tolereert geen enkel vorm van verbaal of fysiek geweld tegen agenten. Naast een aanhouding voor gepleegde misdrijven, hebben agenten het volste recht om aangifte te doen tegen verdachten voor enige vorm van mishandeling die ze ervaren zowel in of buiten uniform. Een rustige medewerking van een ieder bij controles en bij constatering van overtredingen leidt tot een vreedzame oplossing wat wenselijk is voor een ieder.

Aanhouding

Op zondag 11 juni omstreeks 23.15 uur is een 33-jarige man met initialen S.J. aangehouden op de Kaya Neerlandia omdat hij zijn rekening bij een horecagelegenheid weigerde te betalen.

Diefstal van een scooter

Op maandag 12 juni kreeg de politie melding van een scooter gestolen uit een woning op de Kaya Hulanda. Het gaat om een zwarte huurscooter met geel en oranje strepen met kentekenplaat nummer MF-2370. De zaak wordt onderzocht

Inbraak in woning

Op dinsdag 13 juni werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Saturnus. Tussen 17:30 uur en 22:30 uur hebben onbekenden ingebroken en hebben onder andere contant geld meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.