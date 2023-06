Inhalen met kapotte auto kost fietser het leven

Het ongeduld van een 23-jarige Hagenaar had afgelopen 3 maart fatale gevolgen op de Hoefkade in Den Haag. De man besloot niet te wachten op de stilstaande auto’s voor hem, maar haalde in en reed daarbij een fietser aan. Het 55-jarige slachtoffer overleed ter plekke, terwijl de verdachte vluchtte.

Verdachte kwam die middag aan op de Hoefkade, waar het druk was. Er was een opstopping ontstaan, zeker zeven auto’s stonden voor verdachte te wachten. Verdachte sloot aanvankelijk aan in de rij, maar besloot al vrij snel het stuur om te gooien en over de verkeerde weghelft de stilstaande auto’s te passeren. Verderop in de rij stond een busje, en daarachter vandaan verscheen ineens een overstekende fietser. Verdachte kon er niet meer omheen, maar reed de fietser aan.

Vlak voorbij de kruising zette verdachte zijn auto aan de kant en ging er te voet vandoor. Het slachtoffer liet hij aan zijn lot over. Pas een half uur later kwam hij terug, omdat iemand hem had teruggestuurd. De politie was inmiddels ter plaatse en hield de man aan.

Auto niet in orde

De auto waarmee verdachte reed, bleek niet in orde te zijn. Verdachte wist dat ook, er brandden al geruime tijd allerlei lampjes. Zo was de snelheidsmeter defect, deed het ABS-systeem het niet meer en functioneerden de remmen niet goed. Verdachte verklaart ook dat zijn auto in een slip raakte toen hij wilde remmen voor de fietser. “Hij had zijn auto meteen naar een garage moeten brengen,” zei de officier van justitie over alle lampjes die brandden. “Maar hij heeft een groot risico genomen door te gaan rijden, en de gevolgen zijn duidelijk.”

Wat verder niet in het voordeel van verdachte spreekt is dat hij op zijn jonge leeftijd al een indrukwekkend aantal verkeersfouten heeft begaan. Diverse boetes, waaronder meermalen voor het vasthouden van zijn mobiel, voor het negeren van rood licht, voor het inrijden van wegen die hij niet in mocht. En hij liep nota bene in een proeftijd voor het verlaten van een plaats ongeval waarbij een fietser letsel had opgelopen. “Verdachte vindt duidelijk dat de verkeersregels niet voor hem gelden, en lijkt niets te geven om verkeersveiligheid.”

De officier van justitie vindt dat verdachte schuldig is aan het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop en het in hulpeloze toestand achterlaten van het slachtoffer en vroeg de rechter een gevangenisstraf op te leggen van 15 maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 4 jaar. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.