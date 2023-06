Edicion 4.

Bo mascota ta parti di bo famia, no lag’e bandona durante of despues di un horcan

ARUBA- 19 juni 2023. Durante e dianan di preparacion pa horcan caminda cada hogar ta prepara lo mihor posibel pa mantene su famia sigur. Ta importante pa nos no lubida riba e amigonan fiel di cas, esnan cu ta alegra nos dia cu nan presencia of cu ta cuida nos cas ora nos no tey. Aki ta referi na nos mascota of animalnan.

Sea bo tin cacho, pushi, parha, cabay, morocoy of cuakier otro animal of mascota pafo di cas. Ta importante pa pensa unda of con bo ta bay protehanan contra e cantidad grandi di awa y biento fuerte di horcan. Si bo no protehanan e chens ta grandi cu nan lo no sobrevivi un horcan. Algun tips cu nos por duna ta:

Prepara un espacio confortabel pa bo mascota cu ta dun’e proteccion contra awa y biento fuerte. Si e mascota por ta paden di cas serca di famia esaki lo ta hopi bon, esaki lo yuda mantene e mascota trankilo. Percura pa den e espacio crea tin awa, cuminda y obhetonan preferi di bo mascota. Percura pa tin den stock suficiente cuminda y awa pa e mascota pa por lo menos 7 dia. Acumula materialnan nesesario pa mantene higiena di bo mascota durante e dia of oranan cu eta den cas. Material manera corant bieu, saco di sushi, pads pa vloer y mas. Si durante of despues di horcan bo famia mester evacua, hiba bo mascota cu bo no lag’e atras.

Nos mascota y animalnan mester di nos proteccion.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na servicio@dvg.aw