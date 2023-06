Veel fietsers met telefoon beboet

Maar liefst 51 boetes werden uitgedeeld aan fietsers die met hun telefoon in de hand deelnamen aan het verkeer. Zeker voor deze kwetsbare verkeersdeelnemers is afleiding in het verkeer levensgevaarlijk.

Het aantal verkeersslachtoffers was in Nederland vorig jaar hoger dan in de jaren ervoor.

Afleiding in het verkeer is een belangrijke oorzaak van ongevallen. Met name het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur kan leiden tot (levens)gevaarlijke situaties. Dat geldt voor automobilisten, maar zeker ook voor fietsers. Voor deze kwetsbare verkeersdeelnemers is bij een aanrijding de kans op zwaar letsel groot.

Naast boetes voor het vasthouden van een telefoon, werden er ook boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een helm, door rood rijden en rijden onder invloed.