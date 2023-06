Plofkraak bij winkel

Rond 04.45 uur kreeg de politie de melding van een harde knal. Ter plaatse zagen de agenten dat het raam van de winkel vernield was. Volgens getuigen waren er twee verdachten gevlucht.

De politie stelde direct een onderzoek in en trof daarbij een mogelijk explosief aan. Dit werd veiliggesteld door de EOD en wordt nader onderzocht. Ook werden meerdere getuigen gehoord en een buurtonderzoek verricht. Later die nacht werd een mogelijke verdachte tijdens een controle aangehouden in Amsterdam. Deze verdachte is ingesloten.