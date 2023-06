Lo repartí 20,000 florin den temporada di fakansi!

Digicel Summer Cash Splash Campaign

WILLEMSTAD: Digicel a start ku su kampaña pa e temporada di fakansi, manera semper e klientenan ta benefisiá. Lo tin 20 dia di premio kèsh! E biaha aki lo duna oportunidat na tur esnan ku no ta kliente ainda tambe partisipá i sinti e goso di forma parti di Digicel. “Ta nos deseo pa klientenan tin un zomer yen di goso i ku hopi premio. Algu èkstra den bo pòtmòni semper ta ‘kai’ bon”, asina Nadine Van der Woude marketing manager pa Digicel ABC a komentá. E kampaña a keda lansá ku su jingle di manera ku tur hende por sinti e ‘summer vibe’. Roderick ‘Rocco Flava’ artista bon konosí na Aruba, Boneiru i Kòrsou a keda enkargá e biaha aki pa trese e vibrashon di zomer pa tur kliente den ABC.

Bo tambe ke gana den Summer Cash Splash Campaign?

Rekargá ku 5 florin i gana! Klientenan pre-pago por rekargá ku 5 florin òf mas i outomátikamente bo number ta den tómbola – 1 florin ta 1 kupòn digital. Mas e kliente rekargá durante e kampaña mas chèns e tin pa gana. Un otro manera di gana ta, ora ku e kliente aktivá un plan di 3 dia òf mas. Akinan tambe e kliente ta risibí su kupòn digital pa kada 1 florin. Klientenan post-pago tambe por partisipá; tur number aktivo outomátikamente ta den e Summer Cash Splash Campaign! Si bo no ta kliente di Digicel ainda i bo ke partisipá ta masha fásil; ‘Switch’ i sera konosí ku un mundu di benefisio, konektividat i Data Pa No Kaba. Unabes bo suskribí na Digicel i aktivá un plan post-pago, òf bo tin un SIM òf e-SIM bo ta partisipá den e Summer Cash Splash Campaign

Gana 1,000 florin tur dia!

E temporada di fakansi a bira mas dibertido i ku chèns di gana masha hopi premio kèsh. Partisipá den e kampaña for di 26 di yüni te ku 22 di yüli, 2023. Lo kuminsá saka premio entrante 3 di yüli- i te ku 22 di yüli. Tur dia- durante 20 dia largu- Digicel lo saka un ganador di 1,000 florin. Mas bo rekargá, mas chèns bo tin di gana! Pa klientenan post-pago ta importante pa bo number ta aktivo i bo faktura ta pagá. Pa mas informashon bishitá e página di Facebook di Digicel www.facebook.com/DigicelCuracao.

