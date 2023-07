Eis: tot drieënhalf jaar cel voor gevaarlijke plofkraak in Mϋlhheim an der Ruhr

Een 26-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 19–jarige verdachte uit Utrecht stonden vandaag terecht bij de rechtbank in Maastricht. Zij worden verdacht van het plegen van een plofkraak bij een filiaal van de Sparkasse op 4 mei 2022 in de Duitse plaats Mϋlheim an der Ruhr. Bij de plofkraak is geen geld weggenomen, wel is er veel schade aangericht. Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eiste tot drieënhalf jaar gevangenisstraf tegen de twee mannen.

De Nederlandse verdachten werden na een melding van een getuige door de politie aangehouden bij de Duits-Nederlandse grensovergang Velden-Straelen. Nog voordat de auto stil stond, sprongen er drie personen uit de auto. Zij renden weg. Hierna volgde een achtervolging waarbij de twee verdachten die vandaag terecht stonden werden aangehouden. Een derde verdachte wist te ontkomen.

Spullen

In de auto lagen diverse spullen die gebruikt worden bij het opblazen van geldautomaten, zoals een bivakmuts, handschoenen, een sporttas met kabels, jerrycans met benzine, diverse gereedschappen, kabels en een trechter.

Gevaarlijke situaties

Het is inmiddels algemeen bekend dat er vrijwel dagelijks (nachtelijks) plofkraken plaats vinden in met name Duitsland door veelal Nederlandse verdachten. “Plofkrakers kiezen doelbewust geldautomaten in Duitsland uit, omdat deze minder goed zijn beveiligd en over het algemeen meer cash bevatten dan geldautomaten in Nederland”, zegt de officier van justitie op zitting. “Dit moet worden gestopt.” Bij deze plofkraken ontstaan ontzettend gevaarlijke situaties, zowel op de plaats van de plofkraak, als op de weg er naartoe gelet op de met explosieven geladen auto’s en de rijstijl die wordt toegepast om te ontkomen aan de politie. De daders vluchten immers met zeer hoge snelheden, met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van anderen.

Strafeisen

De officier van justitie eiste tegen de 26-jarige verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar. Tegen de 19-jarige verdachte eiste de officier van justitie een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 17 maanden voorwaardelijk.

Samenwerking

Dankzij de samenwerking en de adequate informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse en Duitse politie kon een snelle aanhouding plaatsvinden.

De uitspraak van de rechter is over twee weken.

