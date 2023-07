Notisia di polis di djárason 12 di yüli te ku djaluna 17 di yüli 2023 / Politieberichten van woensdag 12 juli tot en met maandag 17 juli 2023

Notisia di polis di djárason 12 di yüli te ku djaluna 17 di yüli 2023

Aksidente entre outo i skuter

Riba djadumingu 16 di yüli, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Industria. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko. Durante kòntròl mas aleu a resultá ku shofùr di e outo no tabata disponé di un reibeweis bálido ni un prueba di seguro. Pa esaki el a haña un prosèsferbal. A konfiská e outo i e doño por pasa tuma esaki na momentu ku e por mustra un reibeweis i prueba di seguro.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Den oranan di mardugá riba djadumingu 16 di yüli, a detené un hòmber di inisial G.J.D. di 42 aña di edat riba Kaya Nikiboko Sùit pa manehá bou di influensia. A duna e sospechoso òrdu pa para pa un kòntròl rutinario na momentu ku e tabata kore den direkshon prohibí. Durante e kòntròl a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné i a konsekuensia di e resultado, a detené.

Riba Kaya Macario (Cai) Sint Jago a detené un hòmber di inisial V.A.I.I. di 44 aña di edat. E sospechoso tabata kore zeilu riba kaminda i a dun’é òrdu pa para. A hasi un tèst di supla kuné i a konsekuensia di e resultado, a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Algun ratu despues, den oranan trempan di mainta riba djadumingu 16 di yüli, a detené un hòmber di inisial J.d.l.C. di 35 aña di edat pa manehá bou di influensia. A spòt e sospechoso na momentu ku e tabata kore zeilu riba kaminda. A dun’é òrdu pa para pa un kòntròl rutinario i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A hasi un tèst di supla kuné i a konsekuensia di e resultado, a detené e sospechoso.

Detenshon pa enkubrimentu

Den oranan di mainta riba djadumingu 16 di yüli, a detené un hòmber di inisial C.L.B.S. di 25 aña di edat na Kaya Aguila en konekshon ku enkubrimentu. Algun ratu despues a detené un hòmber di inisial H.W. di 18 aña di edat. A spòt e dos hòmbernan na momentu ku nan tabata bezig ku un skuter prosedente di ladronisia.

Ladronisia di skuter

Riba djasabra 15 di yüli a drenta keho di ladronisia di un skuter. Deskonosínan a bai ku e skuter ku tabata stashoná ku un lòk di stür, na altura di un establesimentu nokturno na Kaya Hermandad entre 14 di yüli i 15 di yüli. Ta trata aki di un skuter koló pretu/shinishi di e marka Senzo, numerá MF-3380. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Riba djárason 12 di yüli, un aksidente entre dos outo a tuma lugá na altura di Plaza Fraternan di Tilburg. Shofùr di e outo ku tabata bini for di rotònde ku direkshon Kaya Korona a deklará ku diripiente el a mira e otro outo envolví tabata kore bini riba dje. E no por a desviá pa kual motibu e outonan a dal frontal den otro. Personal di ambulans a hasi un chekeo médiko na e sitio mes ku shofùr di ámbos outo. Durante kòntròl mas aleu a resultá ku shofùr di e outo ku tabata bini for di Kaya Korona, no tabata disponé di un reibeweis. Pa e motibu aki el a haña un prosèsferbal.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van woensdag 12 juli tot en met maandag 17 juli 2023

Aanrijding tussen auto en scooter

Op zondag 16 juli vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats aan de Kaya Industria. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Bij nader controle bleek de bestuurder van de auto niet over een geldig rijbewijs noch geldig verzekeringsbewijs te beschikken. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal. De auto werd in beslag genomen en kan opgehaald worden wanneer een rijbewijs en verzekeringsbewijs getoond kunnen worden.

Aanhoudingen rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op zondag 16 juli werd een 42-jarige man met initialen G.J.D. op de Kaya Nikiboko Zuid aangehouden voor het rijden onder invloed. De verdachte reed in verboden richting toen hij gestopt werd voor een routine controle. Tijdens de controle bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd afgenomen werd hij aangehouden.

Op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago werd een 44-jarige man initialen V.A.I.I. aangehouden. De verdachte reed slingerend op de weg en werd staande gehouden. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed.

Iets later in de vroege ochtenduren op zondag 16 juli werd 35-jarige een man met initialen J.d.l.C. aangehouden wegens het rijden onder invloed. De werd gespot toen hij slingerend op de weg reed. Hij werd gestopt voor een routine controle waarna bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Naar aanleiding van een blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden.

Aanhouding voor heling

In de ochtenduren op zondag 16 juli werd een 25-jarige man met initialen C.L.B.S. aan de Kaya Aguila aangehouden wegens heling. Iets later werd ook een 18-jarige man met initialen H.W. aangehouden. De twee mannen werden gespot terwijl ze bezig waren met een scooter die afkomstig was van diefstal.

Diefstal scooter

Op zaterdag 15 juli werd aangifte gedaan van diefstal van een scooter. De scooter stond, met stuurslot, bij een uitgaansgelegenheid aan de Kaya Hermandad geparkeerd en werd tussen 14 juli en 15 juli door onbekenden meegenomen. Het betreft een zwart/grijze scooter van het merk Senzo met kenteken MF-3380. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding

Op woensdag 12 juli vond een aanrijding tussen twee auto’s ter hoogte van de Plaza Fraternan di Tilburg. De bestuurder van de auto die vanuit de rotonde richting Kaya Korona reed, verklaarde dat hij opeens de betrokken auto op zich af zag komen rijden. Hij kon niet ontwijken waardoor de auto’s frontaal tegen elkaar botsten. De bestuurders van beide auto’s werden ter plekke door het ambulance personeel gecheckt. Bij nadere controle bleek dat de bestuurder van de auto die vanuit de Kaya Korona aan kwam rijden niet in het bezit was van een rijbewijs. Zij kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

