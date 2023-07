Notisia di polis di djabièrnè 21 di yüli te ku djaluna 24 di yüli 2023 / Politieberichten van vrijdag 21 juli tot en met maandag 24 juli 2023

Notisia di polis di djabièrnè 21 di yüli te ku djaluna 24 di yüli 2023

Outo ta bòltu

Den oranan di anochi riba djadumingu 23 di yüli un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Pa motibu deskonosí un outo a bòltu. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Ladronisia di tas

Riba djadumingu 23 di yüli a drenta keho di ladronisia di un tas di lomba koló bèrdè ku kontenido. Entre djasabra 22 di yüli pa mas o ménos 5 or di atardi i djadumingu 23 di yüli pa mas o ménos 1.30 or di mardugá, a bai ku e tas for di un pisina na un akomodashon turístiko situá na Bulevar Julio A. Abraham. Ta investigando e kaso.

Diferente detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 22 di yüli a detené un hòmber di inisial G.T.P. di 62 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl i pa manehá despues ku a kita su reibeweis. E sospechoso tabata manehá di forma iresponsabel i a hera dal den un outo di polis. A par’é i despues di un kòntròl mas aleu a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl i tabata manehá despues ku polis a kita su reibeweis. Pa e motibu aki a detené.

Bo ta manehá tòg miéntras bo reibeweis ta konfiská? Esaki ta un echo kastigabel i bo ta kore riesgo di haña un kastigu di prisòn òf un prolongashon di e konfiskashon di bo reibeweis.

Alrededor di 2.45 or di mardugá riba djasabra 22 di yüli, a detené un hòmber di inisial R.R.J. di 28 aña di edat na Hanchi Amboina en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente. El a kore dal den un kurá. A hasi un tèst di supla kuné i en konekshon ku e resultado, a detené. Despues a resultá ku e sospechoso tabata permanesé di forma ilegal riba e isla. A pasa e sospechoso over pa e departamentu di supervishon di estranhero di KPCN.

Riba djabièrnè 21 di yüli, a detené un hòmber di inisial D.M.A.W. di 45 aña di edat na Kaya Amsterdam en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Amsterdam.

Detenshon

Riba djasabra 22 di yüli a detené un hòmber di inisial S.H.R. di 26 aña di edat pa resistí detenshon. E sospechoso tabata shofùr di un outo ku tabata kore di forma iresponsabel riba kaminda públiko. Un patruya ku a mira e outo, a duna diferente señal i òrdu pa para pero sin resultado. E sospechoso a neglishá esaki i a sigui kore. Despues di un persekushon kòrtiku, e sospechoso a bai para den kurá di un kas na Kaya Neerlandia. Aki a dun’é òrdu pa mustra su reibeweis i dokumentu di seguro. E no por a kumpli ku esaki. A papia kuné tokante su komportashon di manehá i e echo ku e no a duna oido na e diferente señalnan pa pará. Na momentu ku agentenan a aserk’é, a sinti holó di alkohòl. Seguidamente a dun’é òrdu pa hasi un tèst di supla. El a nenga di hasi esaki i a kuminsá komportá di forma agresivo kontra e agentenan polisial. A bai over pa detenshon di e sospechoso pa no neglishá òrdu di polis i pa nenga hasi un tèst di supla. E no kier a koperá ku su detenshon i tabata resistí fuertemente, di kua despues di diferente atvertensia, e agentenan polisial a haña nan obligá di usa forsa brutu di forma apropiá pa realisá e detenshon. A konfiská e outo di e sospechoso.

Detenshon pa enkubrimentu

Riba djadumingu 23 di yüli a detené un hòmber di inisial T.G.P.H. di 21 aña di edat en konekshon ku enkubrimentu. E sospechoso a kumpra un skuter prosedente di ladronisia. E doño di e skuter a mira e skuter stashoná na un sitio i a bati alarma na polis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 21 juli tot en met maandag 24 juli 2023

Auto over de kop

In de avonduren op zondag 23 juli vond een aanrijding plaats op de Kaya Korona. Om nog onbekende oorzaak ging een auto over de kop. De bestuurder werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Diefstal tas

Op zondag 23 juli werd aangifte gedaan van diefstal van een groenkleurige schoudertas met inhoud. De tas werd tussen 17:00 uur op zaterdag 22 juli en 01:30 uur op zondag 23 juli, vanaf het zwembad bij een toeristen accommodatie aan de Bulevar Julio A. Abraham meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhoudingen rijden onder invloed

Op zaterdag 22 juli werd een 62-jarige man met initialen G.T.P. aangehouden wegens het rijden onder invloed en voor het rijden met een ingetrokken rijbewijs. De verdachte vertoonde roekeloos rijgedrag en reed bijna een dienstwagen aan. Hij werd gestopt en bij nader controle bleek dat hij alcohol had genuttigd en ook dat hij met een ingetrokken rijbewijs reed. Hierop werd hij aangehouden. Rijdt u terwijl uw rijbewijs is ingevorderd? Dit is een strafbaar feit en u loopt het risico op een gevangenisstraf of een verlenging van uw rijverbod.

In de nachtelijke uren op zaterdag 22 juli omstreeks 02:45 uur, werd een 28-jarige man met intialen R.R.J. aan de Hanchi Amboina aangehouden wegens het rijden onder invloed. De verdachte was betrokken in een eenzijdige aanrijding. Hij reed tegen de omheining aan. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest werd hij aangehouden. Later bleek dat de verdachte illegaal verbleef op het eiland. Hij werd overgedragen aan de afdeling Vreemdelingetoezicht van het KPCN.

Op vrijdag 21 juli werd een 45-jarige man met initialen D.M.A.W. aan de Kaya Amsterdam aangehouden wegens het rijden onder invloed. De bestuurder was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Amsterdam.

Aanhouding

Op zaterdag 22 juli werd een 26-jarige man met initialen S.H.R. aangehouden wegens verzet tegen aanhouding. De verdachte was de bestuurder van een auto die roekeloos rijgedrag op de openbare weg vertoonde. Een patrouille die de auto zag gaf verschillende signalen en opdracht om te stoppen maar zonder resultaat. De verdachte negeerde deze en reed door. Na een korte achtervolging stopte de verdacht op het erf van een woning aan de Kaya Neerlandia. Hier werd hij gevorderd om zijn rijbewijs en verzekeringsdocument te tonen. Hieraan voldeed hij niet. Hij werd erop aangesproken over zijn rijgedrag en over het feit dat hij geen gehoor gaf aan de verschillende stoptekens. Op het moment dat de politie hem benaderde, herkenden ze meteen een alcoholgeur. Vervolgens werd hij gevorderd om een blaastest te doen. Hierop weigerde hij dit te laten afnemen en begon agressief gedrag te vertonen tegenover de politieagenten. Er werd overgegaan op aanhouding van de verdachte voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie en voor het weigeren voor het afnemen van een blaastest. Hij werkte niet mee aan zijn aanhouding en verzette zich hevig, waardoor na meerdere waarschuwingen de politieagenten genoodzaakt waren gepast geweld te gebruiken om de aanhouding te verrichten. De auto van de verdachte werd in beslag genomen.

Aanhouding voor heling

Op zondag 23 juli werd een 21-jarige man met initialen T.G.P.H. aangehouden wegens heling. De verdachte had een scooter afkomstig van diefstal gekocht. De eigenaar van de scooter zag de scooter bij een locatie geparkeerd waarna er aan de bel werd getrokken bij de politie.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

