KPCN ta informá ku entrante aworaki e numbernan di emergensia 911 i 112 ta for di servisio temporalmente te proksimo aviso

Den situashon di emergensia por yama

+599 795 2849

Nos diskulpa pa kualke inkumbinensia ku esaki por trese kuné.

-//-

KPCN informeert dat per direct de noodnummers 911 en 112 tijdelijk buiten gebruik zijn tot nader bericht.

In noodsituaties kan gebeld worden naar

+599 795 2849

Ons verontschuldiging voor enig ongemak dat dit met zich mee kan brengen.

-//-

KPCN informs that as of now the emergency numbers 911 and 112 are temporarily out of service until further notice.

In emergency situations, you can call

+599 795 2849

We apologize for any inconvenience this may cause.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket