Minister Javier Silvania

Invordering aanslagen 2017 en ouder

Vandaag heeft de rechter in hoger beroep geoordeeld dat de belastingaanslagen die betrekking hebben op de jaren 2017 en ouder definitief niet meer mogen worden ingevorderd. Hiermee is duidelijkheid gekomen voor de belastingschuldigen die vielen onder de ‘uitzonderingsgevallen’ die op 3 april 2023 werden gepubliceerd. Begin dit jaar heeft de ontvanger besloten tot opschoning van het invorderingsbestand. De omvang van het invorderingsbestand was opgelopen tot een bedrag van NAf 5,7 miljard waardoor het bestand feitelijk onbeheersbaar was geworden. Derhalve was een drastische ingreep noodzakelijk om de effectiviteit van de invordering van belastingen en premies te verhogen. Jarenlang is een selectief invorderingsbeleid gevoerd en zijn initiatieven ter verhoging van de tax-compliance voortijdig gestaakt met voornoemde situatie tot gevolg. De huidige minister van Financiën Javier Silvania heeft een einde gemaakt aan deze ‘friends & family’-cultuur en heeft vanaf de dag van zijn aantreden zwaar ingezet op het verhogen van de tax-compliance. De OECD, welke diverse internationale onderzoeken heeft uitgevoerd naar de effectiviteit van de invordering van belastingen, concludeert in 2019 dat de invorderingskans van aanslagen snel afneemt naarmate de tijd voortschrijdt. Deze conclusie geldt ook voor Curaçao. Na 2 jaar is de invorderingskans van een aanslag met zo’n 50% gereduceerd. Aanslagen die betrekking hebben op de jaren 2017 en ouder hadden derhalve al veel eerder ingevorderd moeten worden en niet pas in 2022 of 2023. Om de energie van het invorderingsapparaat, conform de conclusies van de OECD, primair te kunnen richten op jonge aanslagen met een hoge invorderingskans heeft de ontvanger de invordering van aanslagen die betrekking hebben op de belastingjaren 2017 en ouder gestaakt. Hoewel deze noodzakelijke ingreep tamelijk rigoureus lijkt, blijkt uit de dit jaar gerapporteerde belastingopbrengsten dat de ontvangsten zelfs hoger liggen dan in het jaar 2022 waarin sprake was van diverse éénmalige meeropbrengsten.

Binnen de belastingdienst zijn sinds het aantreden van de huidige regering grote stappen gezet om de bestanden van zowel de Inspectie der belastingen als de ontvanger op te schonen. Voor dit jaar staan nog diverse acties gepland om administratieve achterstanden weg te werken en middels automatisering en data-analyses de kwaliteit van de dienstverlening door de belastingdienst verder te verbeteren. Ook op het gebied van de effectiviteit van de invordering van belastingen en premies worden de komende maanden enkele grote veranderingen doorgevoerd. Door de jarenlange ‘verwaarlozing’ van de belastingdienst kost het uiteraard de nodige inspanning om de aangerichte schade te herstellen.

