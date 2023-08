Promé reunion di Konseho Insular despues di resès

Eerste vergadering van Eilandsraad na reces

De Eilandsraad van Bonaire houdt aanstaande dinsdag zijn eerste openbare commissievergadering R&O (Ruimte & Ontwikkeling) na het reces, oftewel de vergaderloze periode tussen 19 juni en 11 augustus.

De vergadering staat gepland op dinsdag 15 augustus om 16:00 uur, voorgezeten door commissievoorzitter (en tevens raadslid) Benito Dirksz. Het bestuurscollege is hiervoor uitgenodigd, in verband met de uitwisseling van informatie met betrekking tot de laatste stand van zaken en ontwikkelingen van de algehele herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) en van het Huisvestingsbeleid van het openbaar lichaam Bonaire.

Vrij toegankelijk

Gezien de onderhoudswerkzaamheden die momenteel gaande zijn in het Passangrahan-gebouw, vindt deze vergadering plaats bij het Courtyard by Marriott. De Eilandsraad vindt het belangrijk te benadrukken dat alle openbare vergaderingen vrij toegankelijk zijn voor zowel de media als de bevolking van Bonaire. Ook zijn alle openbare vergaderingen live te volgen via de Facebook-pagina van de Eilandsraad en via televisiezenders NOSTV en DCTV.