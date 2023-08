KOMUNIKADO DI PRENSA 384/2023.

15 ougùstùs 2023.

Insidente ku herido.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

Djamars 15 di ougùstùs 2023 alrededor di 11.42’or di mainta, Sentral di Polis a risibí

notifikashon di un kaso kaminda un hòmber mester a kai for di un dak na un edifisio riba

Kaminda Jose C. Anthonia.

Na yegada di e unidat polisial a bin topa ku un hòmber drumi abou i tabata keha di doló na

altura di su pia, lomba i hep.

For di investigashon ku polis a hasi na e sitio a sali na kla ku e hòmber aki tabata hasi trabou

riba e dak den e kaya ariba menshoná i pa un motibu te ainda deskonosí a kai for di e dak.

Ku ambulans a transportá e hòmber pa Sala di Emergensia di C.M.C. pa risibí tratamentu

médiko avansá.

Investigashon den e kaso aki ta kontinuá.

