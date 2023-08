Kontròl, kambio den lei, digitalisashon i naturalesa ta yuda baha gastu di SVB

Tin diferente otro solushon pa SVB, enbes di korta den Vitamina i Suplemento.

SVB drecha “lekverlies” i inverti den nos yerba nan promé ku kòrta den prevenshon.

Abigaïl Boelijn, kolaborador di Trabou pa Kòrsou ta di opinión ku gobièrnu tin obligashon pa bini ku un solushon pa e asuntu ku konstantemente tin kambionan den kiko SVB ta kubri si òf nò. Ta parse ku e lema, “preveni ta mihó ku kura” a kambia pa “si bo muri ta mihó pa nos”. Mi no ke ta negativo, pero después di e reunion di parlamento, ta esei ta mi konklushon.

Djaluna 14 di ougùstùs 2023, Abigaïl Boelijn a sigui e reunion di parlamento. Tópiko di e reunion tabata ku SVB ta stòp di kubri suplemento i vitamina. Esaki ta parti di medidanan pa baha gastu. Durante di e reunion Abigaïl a tende 4 dama parlamentario papia i kuestiona SVB. Remarkabel tabata ku niun no a bin ku rekomendashon ku ta trese solushon pa pueblo. Mi a spera un tiki mas balentia di nan 4. Kuestiona tur hende por, trese solushon ta loke lo yuda nos. Ta notabel ku ta buska supuesto solushon nan for di Hulanda i Aruba, djis pa no kue e toro na su kachu.

A laga hasi un investigashon pa wak kiko tabata e resultado di salú di e pueblo aki después ku a stop uzo di suplemento i vitamina?

Awel, ta kon nos por sa si di bèrdat e desishon aki lo ta esun mihó.

Na momento ku un hende bai botika pa buska su remedi nan, semper e botikario ta habri kòmpiuter. Pues den kaso di vitamina, SVB mester introdusi un maneho di kuantu dosis di vitamina ta nesesario pa un ser humano i inkorporá e maneho aki den e sistema digital.

Di e forma aki ni maske kuantu un dòkter preskribi esaki, e ora ei tin mihó kòntrol riba uso di e suplemento i vitamina. Loke ta dimas SVB no ta kubri.

Otro solushon ta serka kompanía di seguro den e parti di seguro di auto i biahe. Na momentu ku un persona hañ’é enbolbi den aksidente di outo i resultá ku e mester di tratamentu médiko, pa medio di kambio den lei por buta e seguro di e outo kubri esaki. Meskos ta konta pa ora di seguro di biahe. Pa medio di kambio den lei ta hasi e seguro di biahe e promé responsabel ora un persona sera seguro di biahe i no SVB manera e ta aktualmente. Seguro nan ta kobra sèn pero na final SVB ta esun promé responsabel. No por. Meskos tambe SVB mester kuminsa kobra doñonan di trabou ku no ta paga e parti di e trahadónan na SVB. Ta kada bes e trahadónan aki después ku nan no ta labora mas na e trabòu, ta haña nan konfronta ku e debe aki serka SVB. Na algun okashon ta te ora nan bira malu, trabòu ta bai inskribí nan na SVB. Pues akinan tambe e personanan aki ta traha un temporada sin yuda pone sèn den e fondo. Finalmente un bon kampaña di informashon pa nos hendenan kuminsa uza nos yerba nan natural bèk tambe lo yuda. Den e kampaña ta bon pa informa kuantu bia pa siman lo mester uza e yerba pa alkansá e vitamina necesario pa e kurpa humano.

Aki nan TPK ta mustra riba 5 situashon ku sigur ta yuda baha gastu i no kòrta den prevenshon, kual ta vitamina i suplemento.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku kolaborador di Trabou Pa Kòrsou TPK,

Sra. Abigaïl Mahalja Boelijn na telefon 665-3108

