Minister Javier Silvania Voortgangsrapportage januari-juni 2023

Voorkomen van fouten (verminderen onnodig werk)

1.1 Implementatie van de afdeling klantenservice & geactualiseerde website

De (telefonische) bereikbaarheid is een essentieel onderdeel van de dienstverlening van de Belastingdienst aan de klanten. Indien informatie beschikbaar is, telefonisch, digitaal of aan het loket, dan zijn klanten beter in staat aan hun fiscale verplichtingen te voldoen.

Status ultimo juni

De klantenservice heeft zijn deuren geopend op 3 april 2023. In de eerste 3 maanden zijn door de klantenservice ruim 20.000 klantvragen afgehandeld, zowel telefonisch als bij de balies. De klantvragen worden geregistreerd in een zogenaamd ‘customer relationship management’-systeem (CRM-systeem). Dit systeem wordt ook geïntegreerd met andere applicaties, zoals de e-mails en agenda’s van de medewerkers, om klantinformatie te centraliseren en een betere service te verlenen.

Om de klanten van alle benodigde informatie te voorzien is in maart een nieuwe website van de Belastingdienst gelanceerd. Met ingang van 10 juni jl. is de nieuwe website ook in het Papiamentu beschikbaar.