Djabièrnè awor ta e gran dia pa e konsierto

“SOMOS LUZ”

Artistanan internashonal di músika urbano

Madiel Lara i Arias Ykwii ya ta na Kòrsou!

Willemstad- Ayera durante un rueda di prensa AFTATONE, CIMA i iglesia House of Worship a presentá e artistanan internashonal Madiel Lara i Arias Ykwii na prensa i públiko en general. Djabièrnè awor 25 di ougὺstὺs ta e dia ku hopi ta sperando pa presensiá e konsierto aki ku ta na nivel internashonal. Somos Luz ta un konsierto di diferente artista Kristian den e género di músika urbano i lo ta grátis pa henter e pueblo di Kòrsou. E konsierto ta tuma lugá na iglesia House of Worship, kuminsando for di mitar di 8 di anochi.

Durante di e konferensia di prensa Nathan Senchi i Arias Ykwii ku ta e vishoneronan tras di e konsierto aki a splika ku e idea a nase for di un deseo pa enkurashá otronan pa ta lus den skuridat. “Dios a yama nos pa hasi un diferensia, sea ta den músika, deporte òf den kualke otro forma”, manera Nathan Senchi a trese dilanti.

Durante e konferensia di prensa Arias Ykwii i Madiel Lara tambe a hiba palabra ekspresando nan gratitut i entusiasmo di por ta aki na Kòrsou pa promé biaha. E konsierto aki ta nifiká hopi pa nan. Ta un konsierto ku nan a skohe pa hasi kompletamente grátis pa e pueblo di Kòrsou i di e forma aki sembra den e futuro generashon. “Nos no por ta kaminda nos ta, si no ta pa medio di Dios Su grasia. E konsierto aki ta un manera pa nos duna bèk loke Dios a bendishoná nos kuné. Ta un previlegio pa nos por kompartí e mensahe di speransa ku e pueblo di Kòrsou, p’asina tur hende, espesialmente e hόbennan por haña un enkuentro ku Hesus. Esaki tin un preis impagabel”, Arias a ekspresá durante e konferensia di prensa.

Tambe Nathan Hooi, representante di Da Blue Room, un grupo di hόben talentoso ku ta hopi popular den e género di músika urbano, a kompartí ku e konsierto aki ta un soño ku a bira realidat, i a hasi uzo di e oportunidat pa invitá tur presente pa presensiá Somos Luz. Banda di e artistanan lokal i internashonal aki, lo tin presentashon di Dance Academy How to Dance i tambe Muchanan Balente College.

Portanan pa e konsierto ta habri for di mitar di 7 di anochi, pero for di mitar di 6 lo tin un antesala pa e evento kaminda lo tin músika, un ambiente ameno i tambe konsumo disponibel. Nos ta invitá pueblo di Kòrsou kompleto pa presensiá e gran konsierto aki djabièrnè awor dia 25 di ougùstùs na iglesia House of Worship. Bin i eksperensiá algu diferente. Entrada ta gratis.

