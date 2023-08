Drie jaar cel geëist voor overval op optiek in Leidsche Rijn (Utrecht)

Op 21 november vorig jaar vindt kort na openingstijd een gewelddadige overval plaats op een optiek in het Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn. Onder bedreiging van een groot mes opent een medewerker een vitrine waarna de twee overvallers vertrekken met een groot aantal zeer dure (zonne)brillen. Vandaag eiste de officier van justitie tegen een 20-jarige man uit Rotterdam drie jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk voor het plegen van de overval. Als voorwaarden zijn onder meer gesteld intensieve begeleiding door de reclassering, beschermd wonen met huisregels en een dagprogramma en het dragen van een enkelband.

DNA-sporen

De verdachte is dankzij intensief onderzoek door de recherche enkele weken na de overval opgepakt. Op een in de vluchtauto aangetroffen bivakmuts en op een op de vluchtroute gevonden handschoen is DNA gevonden. Die DNA-sporen leidden tot een match na een vergelijking met de DNA-databank voor strafzaken. Het DNA van de verdachte zat in deze databank na een eerdere veroordeling.

Afgeluisterde gesprekken

In afgeluisterde telefoongesprekken heeft de verdachte het over zijn betrokkenheid bij een overval en over aanhouding van een medeverdachte. De informatie die hij deelt past naadloos bij de overval op de optiek. Ook is op de telefoon van verdachte een videofragment aangetroffen dat gemaakt is kort na de overval op de A12 nabij Utrecht. Op die korte video zijn de verdachte en een medeverdachte te zien in kleding die overeenkomt met de kleding die de overvallers droegen. De verdachten dragen bovendien dure zonnebrillen van een type dat ook bij de roof buit is gemaakt.

Strafmaat

Op basis van het hele onderzoeksdossier acht het Openbaar Ministerie het wettig en overtuigend bewezen dat de Rotterdammer de overval heeft gepleegd en dat hij de persoon was die het mes hanteerde. Bij het bepalen van de strafeis is rekening gehouden met de grote impact die de overval op de medewerkers heeft gehad. Ook is in strafverzwarende zin meegewogen dat de verdachte al vaker met justitie in aanraking is gekomen en er welbewust voor lijkt te kiezen een criminele levensstijl te leiden.

Medeverdachten

Twee andere verdachten zijn eerder al veroordeeld voor hun aandeel bij de overval. Een 24-jarige man uit Rotterdam die de vluchtauto bestuurde, heeft een gevangenisstraf van zestien maanden opgelegd gekregen, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Een 17-jarige jongen uit Rotterdam is door de rechter veroordeeld tot vier maanden jeugddetentie en heeft de PIJ-maatregel opgelegd gekregen.

