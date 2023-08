Den oranan di mainta riba djaweps 24 di ougùstùs, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a tene un kòntròl di tráfiko dirigí riba velosidat di vehíkulonan. E kòntròl di tráfiko a tuma lugá riba Kaya Ir. R. Statius van Eps. A midi velosidat di e vehíkulonan ku tabata aserkando ku un aparato pa midi velosidat spesial (lasergun). Riba Kaya Ir. R. Statius van Eps e velosidat máksimo ku ta permití ta 60 km pa ora. Durante e kòntròl a midi velosidat di un total di 20 outo i a duna 6 prosèsferbal pa surpasá e velosidat máksimo ku ta permití. E velosidat ku a midi tabata entre 74 pa 93 km pa ora.

KPCN lo kontinuá ku e tipo di kòntròl dirigí riba velosidat aki den e próksimo dianan na diferente parti di nos isla i ta atvertí tur outomobilista pa paga tinu riba nan velosidat. Den área urbanisá (bebouwde kom), 40 km pa ora ta e velosidat máksimo permití i pafó di bebouwde kom ta 60 km pa ora.

In de ochtenduren op donderdag 24 augustus, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een verkeerscontrole gehouden gericht op snelheid van voertuigen. De controle heeft plaats gevonden op de Kaya Ir. R. Statius van Eps. Met een ‘lasergun’ werd de snelheid van naderende auto’s gemeten. Op de Kaya Ir. R. Statius van Eps is de toegestane snelheid 60 km/uur. Tijdens de snelheidscontrole werden er in totaal 20 bestuurders gecontroleerd waarvan 6 processen-verbaal uitgeschreven werden voor het overschrijden van de maximale toegestane snelheid. De snelheid dat gemeten is was tussen de 74 en 93 km/uur.

Het KPCN zal de komende dagen op verschillende locaties op het eiland snelheidscontroles blijven uitvoeren en waarschuwt automobilisten om op hun snelheid op de weg te letten. In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 km/uur en daarbuiten 60 km/uur.

