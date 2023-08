Servisio di Salú Públiko (G&GZ) ta urgi públiko pa eliminá tur lokual ku ta wanta awa pa asina evitá sangura di Dengue pone webu, brui i plama



Willemstad – Servisio di Salú Públiko di Kòrsou (UO G&Gz ántes GGD) ta enfatisá e importansia i urgensia pa eliminá tur lugá (artefakto i tanki) kaminda sangura por pone webu aden i brui. Nos por a nota ku temporada di awa ya a kuminsá i esaki kiermen pa e sanguranan di Dengue un oumento drástiko. Komunidat den su totalidat mester yuda evitá un eventual epidemia kousá dor di sangura. Aktualmente ya kaba algun isla den Karibe ta eksperensiando kasonan di Dengue di e tipo 2 (tin 4 tipo).

E peliger ku e sangura di Dengue (Aedes aegytpi) ta bin kuné ta ku na momento ku un sangura muhé ku ta infektá ku e viro di Dengue piká/ morde bo, e sangura ta pasa e viro over ku e tin den su kurpa pa bo. Despues di un par di dia (mas o ménos 3 dia) bo ta bira malu ku sintomanan manera doló tras di wowo, keintura, doló di kabes i wesu.

Na Kòrsou tin diferente sorto di sangura. Solamente e sangura Aedes aegytpi por infektá bo ku e viro di Dengue, Chikungunya òf Zika. Aedes aegytpi ta un sangura ku bo ta rekonosé na su patanan pretu ku blanku. E ta hopi aktivo nèt ora solo kaba di sali i nèt promé ku solo baha. E ta pone su webunan den artefaktonan ku por wanta awa manera bleki bieu, tayer, aparatonan di kas manera was mashin, frishidèr i tambe baki di awa i renbak. No ta kustumber ku Aedes aegytpi ta pone su webunan den awa sushi manera awa di berpùt.

Aedes aegytpi ta biba 1 luna, pero su webunan por keda bon te ku un aña. E webunan ku keda para ta produsí sangura nobo asina esakinan bin den kontakto ku awa. Por ehèmpel despues di un yobida manera awor aki. Den un lapso di 10 dia ora e bichi sali esaki ta bira un sangura ku ta bula i si ta un sangura muhé, esaki por pone te ku 400 webu. Responsabilidat di kada siudadano ta pa eliminá fokonan kaminda sangura por pone webu.

Akshon ku kada siudadano por tuma ta:

– Kontrolá. Kontrolá tur kaminda ku awa por keda para. E mihó manera pa eliminá

sangura ta pa no tin apsolutamente nada ku por wanta awa. Kontrolá paden i pafó di

kas; kontrolá den kurá di bo bisiña tambe.

– Artefaktonan artifisial. Tira tur artefakto artifisial òf opheto manera tayer, barí, kosnan

di plèstik, ko’i hunga di mucha ku no ta wòrdu usá i por wanta awa afó na lèntfil.

Kosnan di uso por warda esakinan bou di dak di manera awa no por keda pará den

nan. Chèk e skòter bou di pòchinan di mata pa bichi di sangura. Kambia e awa den

glas òf pòchi un biaha pa siman i tambe pasa skeiru òf un bròsh pa kita e webunan

(punta pretunan) di sangura. Por trata e awa ku larvisida òf yena e pòchi ku tera.

– Barí, tanki di awa i renbak. Barí, tanki di awa i renbak ta wòrdu usá hopi pa fangu

áwaseru. Tapa e barí ku un paña i elastik di manera ku sangura no por drenta ni sali

for di e barí. Chèk e hit di dak i limpia esaki kita blachinan pa awa no keda para den e

hit. Por pone larvisida òf piská tambe den e barí. Tur renbak mester ta

hermétikamente será. Si e ta habrí, mester pone piská aden ku ta kome bichi. Por usa

larvisida tambe pa mata bichi di sangura. No por usa piská i larvisida huntu. Mester ta

piská òf larvisida.

Personanan ku ta fangu awa den barí òf drùms por buska larvisida grátis na UO G&Gz na Piscaderaweg no. 49 di djaluna pa djabièrnè entre 8’ or di mainta pa 12’ or di mèrdia. E larvisida yama B.T.I. E produkto no ta tóksiko pa ser humano ni pa bestia.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku profeshonalnan di THZ- sekshon di kombatimentu di sangura na 432 5887 òf 5270854.

Ta importante pa nos tur huntu ta bon informá pa asina nos huntu kombatí e sangura ku ta transmití Dengue, Chikungunya i Zika. Pa mas informashon por bishitá i like nos página di facebook “Sangura ta nos tur su asuntu”.

